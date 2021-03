Người đàn ông kiện Apple vì iPhone X phát nổ trong túi quần

Hiện anh đang hợp tác với công ty luật Carbone Lawyers để khởi kiện Apple . Công ty cũng đang đại diện cho một người bị bỏng cổ tay do Apple Watch quá nóng. Hai vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án quận. Đại diện Apple cho biết công ty rất coi trọng sự an toàn của khách hàng và đang điều tra hai vụ khiếu nại kể trên.

Trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp iPhone bất ngờ phát nổ khi đang nằm trong túi quần chủ nhân. Cách nay nhiều năm, kênh 6ABC từng đưa tin về chiếc iPhone 6 Plus tự nổ trong túi quần của một sinh viên người Mỹ. Nạn nhân may mắn không bị thương do kịp thời vứt thiết bị đang trong tình trạng bốc cháy ra xa.