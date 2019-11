Nhà ở bằng đất sét được in 3D thân thiện với môi trường

Theo Newatlas, Công ty in 3D WASP (Ý) đã hợp tác với kiến trúc sư Mario Cucinella Architects để xây dựng một ngôi nhà in 3D. Ngôi nhà có tên TECLA được xây dựng ở ngoại ô thành phố Bologna (Ý) với mô hình là nhà ở sinh thái, được xây dựng bằng 100% vật liệu có thể tái chế.

Quá trình in 3D để tạo ra các hình dáng mong muốn của ngôi nhà Ảnh: Chụp màn hình

Cảm hứng thiết kế ngôi nhà TECLA xuất phát từ mong muốn của nhiều người có một nơi ở được xây dựng từ vật liệu tự nhiên không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Ngôi nhà bao gồm hai mô-đun cơ bản với tổng diện tích 55m2, cao tối đa 4m. Quá trình xây dựng gồm giai đoạn trộn vật liệu và in, trong đó vật liệu để xây dựng sẽ được trộn với các phụ gia. Vật liệu cũng được các kỹ sư phân tích trước khi bắt đầu xây dựng. Giai đoạn in sẽ in hỗn hợp đất sét thành các hình dạng khác nhau, lớp này đến lớp khác cho đến khi đạt được hình dạng mong muốn.

Sau khi quá trình in hoàn tất, thường phải mất một thời gian để các lớp đất sét khô, lúc này ngôi nhà dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết bên ngoài như độ ẩm... Mô-đun ngôi nhà dễ lắp ráp theo nhiều hình dạng khác nhau theo các điều kiện và nhu cầu của người dùng.