Nhà sản xuất hợp đồng Foxconn đang bị thiếu nguyên liệu và chip

Theo PhoneArena, Foxconn dự kiến tình trạng thiếu chip hiện tại và các nguyên liệu khác mà họ cần để sản xuất có thể tiếp tục diễn ra trong năm tới. Chủ tịch Foxconn Liu Young cho biết, “Đại dịch và tình trạng thiếu nguyên liệu có thể ảnh hưởng đến hoạt động của chúng tôi trong tương lai. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải thận trọng”.

Ông Liu nói thêm, tác động từ sự thiếu hụt là “hạn chế” ảnh hưởng đến dưới 10% đơn đặt hàng của khách hàng. Theo ông, bất chấp các vấn đề, doanh thu quý đầu tiên sẽ “tốt hơn bình thường” nhờ doanh số smartphone và các thiết bị khác như tablet được sử dụng để làm việc tại nhà do đại dịch.

Trong quý 4/2020, Foxconn báo cáo lợi nhuận ròng là 1,61 tỉ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số lợi nhuận không đạt được như kỳ vọng 1,78 tỉ USD - con số trung bình ước tính từ 11 nhà phân tích. CEO Foxconn David Huang cho biết, mặc dù hoạt động kinh doanh smartphone phát triển mạnh mẽ, nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty bị ảnh hưởng tiêu cực bởi Covid-19. Doanh thu trong quý 4 tăng 15% hằng năm do doanh thu mảng điện tử tiêu dùng tăng 15%, với 63% doanh số của đơn vị đến từ smartphone. Mức tăng doanh thu 15% đã vượt qua dự báo của chính công ty, vốn cho rằng lợi nhuận gộp quý 4 sẽ nằm trong khoảng từ -3% đến + 3% so với cùng kỳ năm ngoái.