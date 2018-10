Nhiều công ty lớn gặp vấn đề về an ninh mạng

Kaspersky Lab ghi nhận các nhà lãnh đạo an ninh CNTT (CISO - Chief Information Security Officer) tại các doanh nghiệp trên toàn cầu đang phải đau đầu khi chống lại tội phạm mạng, đặc biệt khi họ không có tiếng nói trong ban lãnh đạo và cảm thấy khó khăn khi lý giải cho ngân sách cần thiết. Bởi việc chi tiêu ngân sách an ninh mạng hầu như không mang lại lợi tức đầu tư rõ ràng (ROI), hoặc họ không thể đảm bảo bảo vệ 100% khỏi các cuộc tấn công mạng.

Ngoài ra ngân sách an ninh của một doanh nghiệp thường được xem như là một phần chi tiêu CNTT tổng thể, nơi các CISO phải tranh đua ngân sách với các phòng ban khác, hoặc có thể do ngân sách an ninh đã là một phần của ngân sách CNTT tổng.

Trong khi đó, sự gia tăng các mối đe dọa cùng với sự biến đổi kỹ thuật số nhiều doanh nghiệp đang đối mặt làm cho vai trò của CISO ngày càng quan trọng. Tấn công mạng có thể để lại những hậu quả nặng nề cho các doanh nghiệp, với thiệt hại về uy tín và tài chính là hậu quả nghiêm trọng nhất.

Vấn đề là, mặc cho tác động tiêu cực của một cuộc tấn công mạng nhưng chỉ có 26% CISO được khảo sát là thành viên của hội đồng quản trị tại doanh nghiệp. Trong số những người không phải là thành viên hội đồng quản trị, 25% tin rằng nên có người hiểu biết về kỹ thuật số trong ban lãnh đạo.

Khi chuyển đổi kỹ thuật số trở thành chìa khóa cho định hướng chiến lược của các doanh nghiệp lớn thì an ninh mạng cũng nên được đầu tư. Vai trò của CISO cần được phát triển để phản ánh những thay đổi này, giúp họ có tầm ảnh hưởng đến các quyết định của công ty.