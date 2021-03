Nhiều doanh nghiệp phá sản vì lơ là an ninh mạng

Theo Neowin, báo cáo được Canalys đưa ra sau khi có nhiều dữ liệu bị vi phạm hơn trong 12 tháng qua so với 15 năm qua cộng lại. Các cuộc tấn công mã độc tống tiền (ransomware) được ghi nhận tăng mạnh với các bệnh viện là mục tiêu chính. Do lệnh phong tỏa bởi Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp kinh doanh qua mạng, điều này làm tăng thêm vấn đề an ninh mạng

Bình luận về báo cáo mới, trưởng nhóm phân tích của Canalys Matthew Ball cho biết: “An ninh mạng phải là trung tâm của các kế hoạch kỹ thuật số, nếu không sẽ có sự tuyệt chủng hàng loạt của các tổ chức, điều này sẽ đe dọa sự phục hồi kinh tế sau Covid-19. Việc mất tập trung vào an ninh mạng đã gây ra những hậu quả lớn, dẫn đến sự leo thang của cuộc khủng hoảng vi phạm dữ liệu hiện tại và sự gia tăng của các cuộc tấn công ransomware”.

Cũng theo Canalys, hoạt động đầu tư cho an ninh mạng hiện tại đang cao hơn so với các phân khúc khác trong ngành CNTT vào năm ngoái. Chi tiêu an ninh mạng tăng 10%, lên 53 tỉ USD. Các lĩnh vực vượt trội hơn an ninh mạng là duy trì tính liên tục trong kinh doanh và cải thiện năng suất lao động.

Đối với các công ty riêng lẻ, Zoom đạt doanh thu tăng nhanh nhất khi mức tăng trưởng đạt 300%, Microsoft Office 365 duy trì mức tăng trưởng hai con số. Số lượng lô hàng máy tính xách tay đạt mức kỷ lục và Logitech chứng kiến doanh số webcam bùng nổ khi mọi người bắt đầu thực hiện nhiều cuộc gọi Zoom hơn. Doanh số bộ định tuyến Wi-Fi cũng được báo cáo tăng 40% khi nhiều người phải làm việc tại nhà.

Canalus muốn các doanh nghiệp tăng chi tiêu cho an ninh mạng bởi vì nếu không làm như vậy, các doanh nghiệp có thể phá sản do số tiền mà họ buộc phải chi ra để phục hồi dữ liệu.