Nhiều người dùng trẻ 'thờ ơ' việc tự bảo vệ dữ liệu trực tuyến

Được biết, thế hệ Millennials là khái niệm dùng để chỉ những người sinh ra trong khoảng thời gian từ 1980 đến những năm đầu thập niên 2000.

Trong đó, dựa theo báo cáo mới nhất của Kaspersky - Kết nối hơn bao giờ hết: Làm thế nào để xây dựng Vùng An toàn Kỹ thuật số (Digital Comfort Zones) tiết lộ cách chúng ta thay đổi thói quen để thật sự an toàn khi trực tuyến. Mặc dù thế hệ Millennials có xu hướng coi trọng vấn đề an toàn mạng , nhưng hành động của họ lại có phần mâu thuẫn. Theo kết quả khảo sát, 36% cho rằng họ vẫn nên tăng cường bảo mật kỹ thuật số cho bản thân nhưng đó không phải là ưu tiên hàng đầu.