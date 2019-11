Nhựa in 3D có thể chống đạn và bền ngang kim cương

Cấu trúc của vật liệu được các nhà nghiên cứu sử dụng dựa trên cấu trúc Tubulane. Vào năm 1993, các đặc tính của cấu trúc này đã được nhà hóa học Ray Baughman và nhà vật lý Douglas Galvao đưa ra dự đoán có thể được sử dụng để sản xuất các vật liệu mang tính cách mạng siêu nhẹ nhưng vẫn đủ cứng cáp.

Để kiểm tra độ bền của vật liệu, các nhà nghiên cứu đã bắn một viên đạn có vận tốc 5,8 km/s vào 2 miếng nhựa. Miếng nhựa đầu tiên được in 3D đặc, còn miếng nhựa thứ hai được in theo kết cấu của Tubulane. Cả hai miếng nhựa không bị phá hủy, tuy nhiên miếng nhựa được in 3D đặc bị vỡ kết cấu, còn miếng nhựa in theo cấu trúc đặc biệt chặn được viên đạn ở lớp thứ hai.