Những điểm mới của mẫu tai nghe đeo cổ không dây chống ồn Sony WI-1000XM2

Thiết kế

Nhìn vào thiết kế có thể thấy mẫu tai nghe này cực kỳ tiện dụng khi một bên của dây đeo cổ là các điều khiển phát lại cho âm nhạc của bạn, với khả năng hoạt độg linh hoạt trong quá trình sử dụng. Sony thiết kế đảm bảo có một miếng đệm kín vào ống tai để giúp tai nghe nằm sâu trong tai người dùng.

Kết quả là mọi người cảm thấy đeo khá thoải mái, mặc dù họ phải thử qua một vài kích cỡ đầu tai nghe khác nhau trước khi tìm thấy sự phù hợp hoàn hảo. Điều này rất quan trọng trong việc đạt được khả năng khử tiếng ồn.

Cảm giác đeo tai nghe khá nhẹ, thoải mái trong thời gian dài. Tuy tính thẩm mỹ không phải là quá đột phá nhưng đối với những người thích một chút tối giản cho nghe nhạc, thiết kế này cũng tối ưu cho những ai cần đeo khi tập thể thao , chạy bộ,... vì nó khó bị rớt mất hơn so với kiểu tai nghe in-ear.

Thời lượng pin và khử tiếng ồn

Thời lượng pin của tai nghe không dây WI-1000XM2 đạt được khoảng 10 giờ. Với chức năng sạc nhanh, bạn có thể sạc pin trong 10 phút là có thể xài được 80 phút - rất tiện dụng cho những người đi làm chỉ có thể có một chút thời gian để sạc pin cho tai nghe của họ.

Chọn đúng kích cỡ đầu tai nghe phù hợp tai của người dùng sẽ giúp khử tiếng ồn tốt nhất Ảnh: T.Luân

Nhờ bộ xử lý tiếng ồn QN1, vốn cũng được Sony cung cấp trong tai nghe over-ear WH-1000XM3 cao cấp, nên WI-1000XM2 có khả năng chặn âm thanh môi trường khó chịu dễ dàng. Kết quả là bạn được ngăn cách khỏi những tiếng ồn xung quanh ở các nơi như khu triển lãm, sân bay ồn ào… với hàng trăm người đang nói chuyện gần đó.

Sony cho biết những chiếc tai nghe này có khả năng loại bỏ cả những âm thanh phổ biến nhất, như tiếng ồn xung quanh trong khoang máy bay, khiến chúng trở nên l ý tưởng cho bất kỳ ai đi du lịch nhiều.

Hiệu suất âm thanh

Thử nghe bản nhạc Blame It On My Youth của Blink, trải nghiệm nhận được là một âm trường rộng, mở và có sự tách biệt tuyệt vời giữa các tần số, từ tiếng guitar cho đến tiếng trống, cũng như giọng hát rõ ràng. Điều này là nhờ hệ thống trình điều khiển lai, bao gồm trình điều khiển động 9mm và trình điều khiển phần ứng cân bằng, tạo ra tần số phạm vi rộng và phát lại chính xác.

Ngoài việc kích hoạt tính năng khử tiếng ồn, chip xử lý QN1 còn có tính năng xử lý tín hiệu âm thanh 32 bit, cho phép chuyển đổi âm nhạc digital sang analog chất lượng cao và bộ khuếch đại tai nghe.

WI-1000XM2 có thiết kế dạng đeo cổ tiện dụng Ảnh Sony

Bên cạnh đó còn có tính năng Digital Sound Enhancement Engine giúp nâng cao chất lượng âm thanh cho các bản nhạc nén MP3. Mặc dù điều đó sẽ không mang lại chất lượng âm thanh hoàn hảo nhưng nhìn chung người dùng sẽ nhận được là chất lượng gần với âm thanh HD.

Sony WI-1000XM2 là một trong những mẫu tai nghe không dây khá ấn tượng trên thị trường. Sản phẩm cung cấp khả năng khử tiếng ồn tuyệt vời và chất lượng âm thanh rất tốt, mặc dù thời lượng pin có thể cần phải cải thiện hơn.

Về phần Neckband - vòng cổ của tai nghe thì nó được làm từ silicon, vừa nhẹ nhàng, vừa chắc chắn và có thể bẻ cong, uốn theo nhiều cách để dễ dàng cất trong túi vải cũng như dễ vòng lên đeo vào cổ. Trọng lượng nhẹ từ chất liệu silicon cũng giúp tối ưu hóa trải nghiệm đeo, có thể dễ dàng mang trên người nhiều giờ mà không thấy khó chịu.