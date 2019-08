Những tính năng vô dụng bạn có thể gỡ bỏ trên Windows 10

Sau đây là một số tính năng không mấy hữu ích trên Windows 10 mà bạn có thể gỡ bỏ theo gợi ý của trang How To Geek:

Mặc định, biểu tượng My People nằm trên thanh tác vụ của Windows 10, qua đó cho phép bạn nhấp vào để trò chuyện với mọi người có trong danh bạ thông qua nhiều dịch vụ khác nhau. Thậm chí, bạn có thể ghim danh bạ yêu thích của mình vào thanh tác vụ để truy cập nhanh.

Biểu tượng My People ít ai dùng tới

Ý tưởng là vậy, nhưng trong thực tế My People tích hợp rất ít dịch vụ, mặc định nó chỉ có Mail và Skype của Microsoft. Không những vậy, nó còn không hỗ trợ SMS để đồng bộ với điện thoại của bạn và cũng không hỗ trợ Facebook Messenger.

Do vậy, việc gỡ bỏ tính năng và biểu tượng này là điều mà bạn nên làm.

Có lẽ nhiều người không hề để ý đến sự tồn tại của biểu tượng thư mục 3D Object trong This PC (File Explorer) của Windows 10. Nó được tạo ra để lưu trữ các file mà bạn tạo ra từ ứng dụng Paint 3D cũng như hỗ trợ các máy in 3D, Microsoft còn muốn mọi người chuyển đổi thế giới ảo của game Minecraft thành mô hình 3D và in chúng thông qua thư mục này. Tuy nhiên, thực tế không mấy ai đụng tới nó.