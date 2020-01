Oculus Go được giảm giá còn 149 USD

Theo Engadget, mức giá mới được áp dụng cho tất cả kênh phân phối, bao gồm Amazon , Best Buy và Oculus Store. Sẽ không ngạc nhiên khi giá cũng sẽ được các cửa hàng khác thực hiện. Với mức giảm này, người dùng có thể mua bản 32 GB với giá 149 USD, trong khi bản 64 GB sẽ có giá 199 USD.

Oculus Go cung cấp trải nghiệm VR cơ bản. Sản phẩm bị giới hạn trong việc theo dõi ba bậc tự do (về cơ bản là chuyển động đầu của người dùng) chứ không phải là sáu bậc tự do (thêm chuyển động từ cơ thể) của các tai nghe tiên tiến hơn như Oculus Quest. Người dùng cũng nhận được một điều khiển từ xa đơn giản thay vì hai điều khiển cho phép tương tác phức tạp hơn với Oculus Quest. Tai nghe sử dụng chip Snapdragon 821 cũ hơn thay vì Snapdragon 835 trên Oculus Quest.

Mặc dù vậy, với mức giá 149 USD, những hạn chế này có thể không quan trọng. Oculus Go vẫn là một tai nghe tốt cho những trải nghiệm VR cố định, đặc biệt là video 360 độ.