Opera Touch cho phép gửi tập tin giữa các thiết bị

Theo Neowin, tuy nhiên tính năng này có giới hạn kích thước tập tin chỉ ở mức 10 MB, nhưng nếu người dùng cần chia sẻ các tập tin nhỏ thì tính năng này khá tiện dụng, đặc biệt khi tránh phiền toái trong việc tìm kiếm dịch vụ chuyển tập tin.

Giải pháp của Opera có lợi ích lớn là nó hoạt động trên hầu hết các nền tảng bao gồm Windows, macOS, Linux, Android và iOS. Người dùng có thể truy cập tính năng này trong Opera Touch bằng cách đi tới phần My Flow và nhấn nút tải lên. Trên máy tính để bàn, người dùng có thể tìm thấy nút My Flow trên thanh bên. Các tập tin được chuyển có thể truy cập được từ phần My Flow trên tất cả các thiết bị khác và người dùng sẽ có 48 giờ để tải xuống tập tin trước khi nó bị xóa khỏi đám mây của Opera.

Về quyền riêng tư, tập tin được lưu trên đám mây của Opera trong 48 giờ. Theo tuyên bố về quyền riêng tư của công ty, dữ liệu được lưu trữ trên Flow được bảo vệ bằng mã hóa đầu cuối và chỉ được giữ lại trong khi người dùng sử dụng tính năng này. Điều này có nghĩa là sẽ an toàn khi chia sẻ các tài liệu nhạy cảm trên Flow.

Để bắt đầu sử dụng tính năng mới, người dùng chỉ cần tải phiên bản Opera Touch mới nhất từ Play Store hoặc App Store. Trình duyệt có sẵn cho hầu hết các thiết bị Android, iPhone và iPad.