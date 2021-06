Oppo nhận 12 giải thưởng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Oppo đã tham gia Hội nghị Nhận dạng Hình ảnh và Thị giác Máy tính (CVPR) 2021 - một sự kiện thị giác máy tính hàng đầu tổ chức định kỳ hằng năm. Trong suốt hội nghị, những thành tựu của Oppo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã được công nhận với thành tích trong 12 cuộc thi khác nhau ở 7 lĩnh vực chính. Các giải thưởng bao gồm một giải nhất, bảy giải nhì và bốn giải ba, thể hiện năng lực công nghệ hàng đầu của công ty và những đột phá sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đại diện của Oppo tham gia cuộc thi CVPR 2021 đến từ Bộ phận Tương tác và Nhận thức Thông minh (Intelligent Perception and Interaction) và Trung tâm Nghiên cứu Oppo Mỹ của Viện Nghiên cứu Oppo. Thông qua việc tối ưu hóa và đào tạo về các thuật toán trí tuệ nhân tạo, thành quả của nhóm góp phần củng cố năng lực của Oppo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, từ đó mang lại chất lượng sống tốt hơn cho con người.

Trong số mười hai danh hiệu của mình, Oppo đã nhận được ba giải thưởng trong thử thách Hành vi đa tác nhân - thử thách đánh giá khả năng của một mô hình AI trong việc hiểu, xác định và dự đoán các tương tác phức tạp giữa các tác nhân thông minh như động vật và con người.

Ngoài ra, Oppo đã giành được giải nhất trong hạng mục Learning New Behavior (tạm dịch: Học hành vi mới), hạng hai trong Classical Classification (tạm dịch: Phân loại truyền thống) và hạng ba trong Annotation Style Transfer (tạm dịch: Chuyển kiểu chú thích), vượt hơn so với 240 đơn vị tham gia khác nhờ năng lực AI hàng đầu của mình. Những công nghệ này hiện đóng vai trò thiết yếu tại các nhà máy của Oppo, nơi các thuật toán hỗ trợ công nhân giảm thiểu các lỗi vận hành, đặc biệt là trong các bước sản xuất quan trọng, không những đảm bảo an toàn cho chính họ mà còn cho chất lượng sản phẩm hoàn thiện.

Bên cạnh đó, thuật toán nhận diện khuôn mặt do Oppo tự phát triển có thể xác định 635 điểm đặc trưng chính với tốc độ 30 lần mỗi giây. Cấu trúc thuật toán này được sử dụng để xây dựng và phát triển tính năng làm đẹp trên video có trên chiếc smartphone Reno6 sắp ra mắt.

Tính năng này cho phép người dùng dễ dàng tạo hiệu ứng làm đẹp động tự nhiên trong video của họ. Công nghệ này sẽ thúc đẩy sự phát triển của công nghệ video chân dung, với tính năng nhận dạng 3D làm cho các hiệu ứng làm đẹp và bộ lọc tự nhiên và được cá nhân hóa hơn.

Oppo đang đầu tư mạnh vào công nghệ AI và công nghệ dữ liệu. Hệ thống kỹ thuật AI và dữ liệu của Oppo cung cấp nhiều dịch vụ tốt cho người dùng cũng như cho các lập trình viên, thông qua việc khám phá và phát triển các công nghệ cốt lõi như AI hội thoại (conversational AI), học máy (machine learning), thuật toán đề xuất cá nhân hóa, dịch vụ dữ liệu đám mây cũng như bảo mật và quyền riêng tư.