Oppo trình diễn hàng loạt thiết bị thông minh mới hướng đến xu hướng 5G

Theo đó, các thiết bị mà hãng vừa trình diễn bao gồm đồng hồ thông minh, tai nghe thông minh, CPE 5G (thiết bị điện tử tiêu dùng 5G), kính AR bên cạnh những đột phá khác trong các lĩnh vực smartphone như sạc nhanh, 5G, công nghệ tối ưu hóa hình ảnh và phần mềm.

Sự kiện quy tụ các chuyên gia, đối tác và nhân vật có tầm ảnh hưởng để thảo luận về tương lai của công nghệ. Trong phần giới thiệu, Tony Chen, Nhà sáng lập và là CEO của Oppo chia sẻ: “Với việc 5G và AI đang được đón nhận và phát triển mạnh mẽ, kết nối thông minh đang dễ dàng tiếp cận hơn. Oppo tin rằng ý tưởng về sự kết nối chỉ là nền tảng, sự tích hợp thông minh và vận dụng các yếu tố mới là tương lai".

Ngoài ra, trong vòng 3 năm tới, Oppo tiết lộ sẽ có mức ngân sách 7 tỉ USD cho bộ phận R&D (nghiên cứu và phát triển) để phát triển các công nghệ lõi về phần cứng, phần mềm và hệ thống, bên cạnh 5G/6G, AI, AR và những công nghệ mũi nhọn khác.

Oppo dự tính dành 7 tỉ USD để phát triển hệ sinh thái thiết bị thông minh Ảnh: Oppo

Để đón đầu cơ hội mới do 5G đem lại, Oppo triển khai ba chiến lược trọng điểm. Đầu tiên, công ty sẽ tiếp tục cam kết nghiên cứu và phát triển các công nghệ lõi cho thế giới công nghệ. Sau đó, Oppo sẽ xây dựng hệ sinh thái đa dạng với các thiết bị thông minh và smartphone sẽ là thiết bị cửa ngõ và cuối cùng hãng sẽ tiếp tục nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như tối ưu hóa chất lượng của những dịch vụ đang có.

Do sự quan trọng trong công cuộc chuyển đổi giữa công nghệ và dịch vụ, Oppo cũng đang xây dựng mô hình công nghệ tích hợp bao gồm 5 lĩnh vực: thiết bị, dữ liệu, tính toán, dịch vụ và tình huống. Mô hình này lấy 5G và AI làm cơ sở hạ tầng và là trọng tâm, tích hợp toàn bộ các công nghệ để tạo ra trải nghiệm nhất quán và hoàn chỉnh.

Với định hướng này, Oppo đang có kế hoạch ra mắt đồng hồ thông minh, tai nghe không dây thông minh và thiết bị điện tử tiêu dùng 5G trong quý 1/2020.

Oppo cũng đang tính phát triển tai đeo thực tế ảo VR Ảnh: CTV

Tại sự kiện, Oppo và IHS Markit, công ty cung cấp thông tin hàng đầu thế giới, cùng nhau giới thiệu quyển bách khoa toàn thư, với tựa đề Intelligent Connectivity: Unleashing Opportunities with the Power of 5G, AI and Cloud (tạm dịch: Kết nối thông minh: Giải phóng các cơ hội với sức mạnh của 5G, AI và Đám mây).