Phần cứng Surface Go 2 có thể khiến người hâm mộ thất vọng

Theo SlashGear, Surface Go được Microsoft thiết kế cho tính di động, nơi người dùng có thể truy cập nhanh vào Windows khi đang di chuyển. Nó được coi là một người bạn đồng hành tốt cho máy tính để bàn của người dùng mỗi khi di chuyển ra ngoài. Với nhiều thành công đạt được, nhiều người hâm mộ Surface đang hy vọng nhiều cho phiên bản kế nhiệm của nó.

Mặc dù vậy, dựa trên một rò rỉ gần đây, có vẻ như Surface Go 2 sẽ không phải là một bản nâng cấp đáng giá cho tiền nhiệm. Cụ thể, Surface Go 2 được cho là đi kèm cấu hình với CPU Intel Core m3-8100Y - chip mới nhất và cuối cùng của dòng CPU Core m3 từ Intel. Đây chắc chắn là một bản nâng cấp đáng kể từ Pentium Gold 4415Y đầu tiên của Surface Go, nhưng cải tiến không nhiều.

Bên cạnh đó, một vài thứ khác cũng được thay đổi trong sản phẩm, bao gồm tùy chọn SSD 256 GB. Đáng buồn. RAM vẫn nằm ở mức 8 GB.

Hiện tại không có nhiều chi tiết về các tính năng phần cứng khác trên sản phẩm, tuy nhiên nhìn vào các thông số cốt lõi khiêm tốt, có thể khó hy vọng cho các thành phần mới trên sản phẩm.