Phản ứng hóa học nào sẽ xảy ra giữa công nghệ 5G và GenZ?

Nếu 4G thiết kế cho Millennials (1981 đến 1996), thì 5G sinh ra dành cho GenZ (1997 đến 2012). IDC mới đây cho biết, smartphone 5G không chỉ tăng trưởng thần tốc 130%, mà còn giảm giá bán 12% xuống còn trung bình 10.490.000 đồng (456USD) trong năm 2021; sau đó xuống dưới 9.200.000 đồng (400USD) vào 2022 để phục vụ GenZ.

Smartphone 5G không chỉ tăng trưởng thần tốc và tích cực giảm giá bán xuống để phục vụ GenZ (Source: IDC)

98% trong tổng số 2,56 tỉ GenZ toàn cầu đang sở hữu smartphone. Cùng với việc dành tới 10 giờ xài điện thoại mỗi ngày, thế hệ này sử dụng smartphone như thẻ tín dụng kiểu mới, vé xem phim, thiết bị chơi game, tivi, công cụ làm việc, ID và danh tính cá nhân... Mạng 5G xuất hiện càng khiến GenZ như “cá gặp nước”, giúp họ trải nghiệm nhiều tiện ích hấp dẫn mà họ chưa bao giờ nghĩ đến.

Bùng nổ 5G trong công việc

Nghiên cứu GenZ, ServiceNow phát hiện ra rằng, 54% GenZ muốn sử dụng mạng 5G tại nơi làm việc. Theo DellTechnologies khảo sát, 12.086 GenZ ở 17 quốc gia (gồm cả Việt Nam) cũng cho thấy, sự am hiểu sâu sắc về chuyển đổi số khiến 80% sinh viên khao khát được làm việc với công nghệ tiên tiến. Thậm chí, 91% nói rằng công nghệ sẽ quyết định lựa chọn làm thuê cho công ty nào.

Ở hiệu suất cao nhất, 5G có tốc độ 10Gbps - nhanh hơn 100 lần so với 4G và độ trễ cực thấp chỉ 1 miligiây (ms) - so với 20ms trên 4G hiện nay. Điều đó có nghĩa, “thế hệ không chờ đợi” dễ dàng tải xuống bộ phim dài 2 giờ chỉ trong 3,6 giây trên 5G, hoặc hàng trăm gói dữ liệu kinh doanh trong vài giây, so với gần 1 giờ qua 4G, mà không sợ “đơ” máy.

Xu hướng sử dụng mạng 5G trong mọi lĩnh vực sẽ trở nên bùng nổ trong thời gian tới

Tương tác, gặp mặt đã không còn cần thiết nhờ tương tác nhanh chóng của 5G

Hàng triệu GenZ vừa ra trường đã bắt nhịp ngay xu hướng làm việc từ xa trong đại dịch. Khi càng hiện đại, thế hệ trẻ càng cắt giảm những giao tiếp không cần thiết để tiết kiệm thời gian. Họ chọn cách video-call, họp trực tuyến, học online, chụp màn hình gửi… mà không sợ lỡ thông tin.

Bạn và đồng nghiệp có thể theo dõi các bản mô phỏng thiết kế thông qua công nghệ thực tế ảo AR/VR kết nối 5G, mà không cần phải chờ bản vẽ 3D như trước đây. Học tập xuyên quốc gia không còn trở ngại, khi có thể nhập vai qua AR/VR, cộng tác ảo với giảng viên và sinh viên khác để đồng sáng tạo nội dung trên các nền tảng số.

Tiêu chuẩn 5G cũng mang đến nhiều cải tiến bảo mật so với công nghệ hiện có, cho phép người dùng đồng bộ hóa với máy chủ công việc và kết nối đáng tin cậy với văn phòng, dù làm ở nhà hay trên đường.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng tương tác với đồng nghiệp, người thân cách nửa vòng trái đất chỉ trong tích tắc nhờ tốc độ “nhanh như chớp” của mạng 5G

Cân bằng giữa làm việc và giải trí

Có 5G hậu thuẫn, giải trí với GenZ sẽ thực sự thú vị, mới lạ và hoàn toàn khác biệt. Thực tế, GenZ không xem tivi, mà họ xem Youtube và lướt Tiktok trên điện thoại. Với sứ mệnh “lấy con người làm trung tâm” khám phá và mang công nghệ trở nên gần gũi, hữu ích hơn với người dùng, dòng sản phẩm OPPO Reno6 5G và Reno6 Z 5G sắp ra mắt được trang bị màn hình Amoled, tần số làm tươi lên đến 90Hz cùng kết nối 5G, sạc siêu nhanh giúp trải nghiệm của giới trẻ đạt hiệu suất cao nhất. Đó là những cung bậc thăng hoa để mỗi ngày đều là hành trình thú vị với OPPO.

Với OPPO Reno6 Z 5G, GenZ sẽ có nhiều lựa chọn thỏa mãn sở thích và nhu cầu mà không phải bỏ ra quá nhiều ngân sách để trải nghiệm

Mạng 5G sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam vào khoảng giữa năm nay, sau khi 3 nhà mạng hoàn tất thử nghiệm và cấp phép hoạt động. Giữa hệ sinh thái 5G, các thương hiệu công nghệ đều đóng vai trò cốt lõi. Với vai trò là một trong những nhà tiên phong thương mại hoá 5G tại Việt Nam, OPPO đã trang bị 5G cho tất cả các dòng sản phẩm ở mọi phân khúc như Reno, Find X2, Find X3 Pro và sắp đến là “siêu phẩm” Reno6 Z 5G. Không dừng lại ở đó, OPPO đã hợp tác với Ericsson, Qualcomm, Swisscom, Telstra và hơn 50 tổ chức khác nhằm ươm mầm và phát triển “thế hệ mạng thứ 5”, thúc đẩy mạng lưới 5G phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Internet là điều không thể thiếu đối với thế hệ GenZ giữa kỷ nguyên kỹ thuật số. Họ không chỉ tiêu thụ mà còn đang tạo ra nội dung trực tuyến độc đáo, thiết lập các xu hướng nhiều hơn bất kỳ đối tượng nào. Mạng 5G sẽ tạo ra sự thay đổi ở mọi lĩnh vực trong đời sống và tạo nền tảng để phát kiến ra nhiều thành tựu mới mẻ, hứa hẹn sẽ đem đến sự bứt phá mới cho nền kinh tế tri thức trẻ nước ta.