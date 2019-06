Pháp muốn chặn Huawei khỏi dữ liệu vị trí 5G của người dân

Theo Bloomberg, sếp cơ quan an ninh mạng Pháp Guillaume Poupard cho hay quốc gia châu Âu đang tìm cách ngăn hàng của hãng công nghệ Trung Quốc được dùng trong nhiều phần quan trọng của mạng di động, nơi các dữ liệu trọng yếu như vị trí của người dùng và khóa mã hóa được giữ. Pháp muốn theo cách tiếp cận an toàn là trên hết trong vấn đề bảo mật dữ liệu 5G.

“Chúng tôi sẽ rất cảnh giác. Có thể chúng tôi sẽ áp dụng nguyên tắc phòng ngừa thêm và không sử dụng thiết bị của các nhà sản xuất đến từ những nước có nguy cơ cao”, ông Poupard cho hay, không nhắc đến đích danh Trung Quốc. Poupard là cựu kỹ sư mã hóa quân đội, chịu trách nhiệm phê duyệt kiến trúc và quy tắc cho mạng 5G của Pháp. Ông khẳng định nước nhà không muốn vướng vào cuộc chiến thương mại của hai siêu cường kinh tế.

Dù vậy, việc cấm hàng Huawei sẽ chỉ áp dụng cho các phần nhạy cảm nhất của mạng. “Trong nhiều phân khúc khác, chúng tôi vẫn có thể dùng thiết bị của Trung Quốc”, ông Poupard nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cố gắng thận trọng trong vấn đề Huawei giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu nhiều nước đồng minh áp đặt lệnh cấm hoàn toàn lên hàng viễn thông của Huawei vì lý do an ninh quốc gia. Tháng trước, ông Macron cho biết Pháp cần có sự cân bằng giữa nhu cầu về công nghệ tốt và việc bảo vệ an ninh quốc gia.

Pháp hiện có nhiều biện pháp để chặn các nhà mạng cài đặt thiết bị Huawei cho một số phần quan trọng của mạng 4G. Ông Macron và ông Trump gặp gỡ tại Caen, miền bắc nước Pháp trong tuần này để đàm phán song phương. Giới chức Pháp cho biết an ninh là một trong các chủ đề được thảo luận, dù không rõ Huawei có bị nhắc đến hay không.

Pháp, Đức và Anh đều chùn bước trước yêu cầu cấm Huawei khỏi mạng 5G của Mỹ bất chấp đe dọa hạn chế chia sẻ thông tin tình báo từ Washington. Đức có kế hoạch thắt chặt quy tắc an ninh mạng viễn thông, song Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói rõ rằng bà không xoáy vào bất cứ nhà cung ứng riêng lẻ nào. Anh thì đang xem xét nghiêm ngặt việc sử dụng thiết bị Huawei.

Cơ quan của ông Poupard là Anssi đang làm việc cùng Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ để phát triển cách hợp tác về các vấn đề kỹ thuật và hoạt động liên quan đến việc cân bằng sự chuyển dịch địa chính trị trên toàn cầu. Ưu tiên hàng đầu của Anssi là châu Âu. Anssi đang làm việc nhiều với Đức và Anh trong các vấn đề kỹ thuật, công nghệ.