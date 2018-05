Phát hiện vết nứt bí ẩn trên ống kính máy ảnh iPhone X

Theo PhoneArena, về cơ bản nếu bạn thả điện thoại trên một bề mặt cứng, một số kính sẽ bị nứt. Vấn đề là những ý kiến khiếu nại khẳng định họ chưa bao giờ làm rớt điện thoại đắt tiền của mình. Apple tính phí 99 USD cho việc thay thế nếu là thuê bao gói bảo hiểm AppleCare+, nhưng một áp phích trên diễn đàn cộng đồng Apple cũng cho biết Apple Store muốn tính phí 549 USD cho việc sửa chữa với lý do không được bảo hành.

Câu hỏi đặt ra là: Nếu điện thoại không bị rơi, điều gì có thể khiến các vết nứt xuất hiện? Một số đổ lỗi cho nhiệt độ. Apple tuyên bố rằng iPhone X cần phải ở trong một phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh là 0°C đến 35°C trong khi sử dụng, và -20°C đến 45°C khi nghỉ ngơi.

Một số bài đăng trên diễn đàn từ người dùng iPhone X đã vận hành điện thoại trong điều kiện lạnh hơn so với những điều được chỉ định bởi Apple, nhưng không tìm thấy bất kỳ thiệt hại nào trên thiết bị của họ.

Vì vậy, có lẽ đây là vấn đề không liên quan đến thời tiết. Một thành viên cộng đồng Apple nói: “Đây rõ ràng là một lỗi thiết kế/vật liệu!”. Dù là lý do gì thì Apple vẫn là công ty hiểu nhiều nhất. Quan trọng hơn, điều này xảy ra trong bối cảnh Apple được phát hiện là đã biết trước iPhone 6 và 6 Plus dễ uốn cong, và quyết định không sử dụng epoxy chính là lý do dẫn đến sự cố Touch Disease (liệt cảm ứng) trên cùng dòng sản phẩm này. Do đó, Aplpe cần hoàn toàn minh bạch về vấn đề mới.