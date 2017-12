Phòng tránh nguy cơ bị trộm tiền từ thẻ tín dụng

Thanh toán qua thẻ tín dụng có an toàn?

Trước đây, thẻ tín dụng được xem là phương tiện được nhiều người lựa chọn để thay thế cho các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, được phổ biến ở nhiều ngân hàng trên khắp thế giới. Với thẻ tín dụng, việc mua sắm hàng hóa hoặc giao dịch trực tuyến diễn ra rất tiện lợi. Nhưng chính vì sự phổ biến này mà thẻ tín dụng nghiễm nhiên trở thành đích ngắm của giới tin tặc, có thể khiến người dùng mất tiền oan.

Ví dụ vào tháng 10.2017, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội đã tiến hành điều tra một nhóm đối tượng người Mông Cổ chuyên trộm cắp thẻ tín dụng ở khu vực phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) rồi mang đi tiêu sạch sẽ. Báo cáo sau đó cho thấy, nhóm đối tượng đã trộm thẻ tín dụng của rất nhiều du khách với số tiền ăn cắp lên đến vài trăm triệu đồng. Hai tháng trước đó, Phòng PC45 cũng đã bắt một đối tượng người Malaysia trộm thẻ Master card của công dân Canada và Brazil rồi đem đi quẹt mất gần 100 triệu đồng.

Anh Lê Nguyên Khang, chuyên gia bảo mật cho hay theo thống kê, cứ 10 người đang sử dụng thẻ để thanh toán thì có 1 người gặp vấn đề đối với tiền trong thẻ.

Vậy lý do nào khiến việc thẻ tín dụng dễ dàng bị ăn cắp như vậy? Anh Nguyên Khang cho biết, người lạ chỉ cần thu thập đủ 3 trường thông tin chính trên các mặt thẻ, gồm: 16 số mặt trước thẻ, thời hạn thẻ, và 3-4 số bảo mật phía sau thẻ. Điều này rất dễ dàng cho kẻ gian ăn cắp tiền bên trong thẻ tín dụng của chủ nhân nó.

Để hiểu rõ mức độ nguy hiểm, các nhà nghiên cứu bảo mật tại ĐH Newcastle, Vương quốc Anh đã thực hiện một thử nghiệm an ninh về mức độ an toàn và bảo mật của các hệ thống thanh toán trong đó có Visa. Kết quả là họ chỉ mất khoảng 6 giây cùng các công cụ phân tích để lấy được thông tin số thẻ Visa hoặc thẻ ghi nợ, ngày hết hạn, mã bảo mật giúp tạo ra một chiếc thẻ giả, và đánh cắp tiền trong tài khoản của người dùng.

Rắc rối trong việc giải quyết

Mặc dù đã có nhiều vụ mất cắp tiền từ thẻ tín dụng trong thời gian qua nhưng đáng ngạc nhiên khi hầu hết mọi khiếu nại từ người tiêu dùng với ngân hàng chủ quản thẻ đều không được giải quyết, ngay cả khi chủ nhân của nó mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc trong các vụ kiện.

Khi khiếu nại, các ngân hàng thường đưa ra những lý do viện dẫn các điều khoản khác nhau để chối bỏ trách nhiệm trong việc bảo vệ khách hàng và bảo mật thẻ tín dụng. Ví dụ với Ngân hàng HSBC nêu trong Điều 13, Bảo đảm an toàn trong sử dụng thẻ như sau: “Trường hợp thẻ bị lợi dụng trước khi Tổ chức phát hành thẻ có xác nhận bằng văn bản hoặc bằng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý về việc đã xử lý thông báo nhận được từ chủ thẻ, chủ thẻ phải hoàn toàn chịu thiệt hại và bồi thường thiệt hại do việc để thẻ bị lợi dụng gây ra”.