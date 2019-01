Qualcomm chi hàng tỉ USD để có lệnh cấm iPhone tại Đức

Theo Engadget, phán quyết ban đầu được đưa ra vào ngày 20.12 qua bởi một tòa án ở Munich như một phần của tranh chấp bằng sáng chế quốc tế giữa hai công ty. Apple đã được lệnh ngừng quảng cáo và nhập khẩu để bán tất cả các mẫu iPhone được coi là vi phạm công nghệ tiết kiệm năng lượng của Qualcomm.

Apple cho biết sẽ kháng lại quyết định này và công ty tuyên bố tiếp tục bán những chiếc iPhone vi phạm thông qua các nhà bán lẻ bên thứ ba. Nhưng trong một tuyên bố vừa đăng tải, Qualcomm đã phản đối cách giải quyết lệnh của Apple bằng tuyên bố “Tòa án cũng đã ra lệnh Apple thu hồi iPhone vi phạm từ các đại lý bên thứ ba ở Đức”. Tuy nhiên, Reuters cho biết một nhà bán lẻ có tên Gravis vẫn đang bán iPhone 7 và 8.

Khoản thanh toán của Qualcomm cho phép thực thi lệnh cấm ngay lập tức theo luật của Đức. Số tiền này được nộp nhằm tài trợ cho các thiệt hại tiềm tàng cho Apple nếu quá trình kháng cáo dẫn đến quyết định bị đảo ngược.

Trước đó Qualcomm đã giành được phán quyết tương tự ở Trung Quốc, yêu cầu Apple ngừng bán iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus và X tại quốc gia này vì tranh chấp phần mềm. Nhưng Apple vẫn tiếp tục bán tất cả iPhone của mình ở Trung Quốc sau khi tung bản cập nhật iOS 12.1.2. Qualcomm cũng yêu cầu tòa án Trung Quốc thêm lệnh cấm đối với iPhone Xs và Xr.