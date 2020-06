Qualcomm ra mắt Snapdragon 865 Plus vào tháng 7

Theo Gizmochina, hiện tại Qualcomm Snapdragon 865 là chipset hàng đầu đang cung cấp sức mạnh cho hầu hết smartphone Android đầu bảng đã ra mắt. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi từ tháng tới. Theo đó, hầu hết thiết bị được ra mắt vào nửa cuối năm nay sẽ được cung cấp bởi SoC SD865 Plus sắp ra mắt.

Động thái này được xem là tương tự năm ngoái khi Qualcomm ra mắt Snapdragon 855 Plus, một biến thể nâng cấp của Snapdragon 855, và kể từ đó, các thiết bị đầu bảng của nửa cuối năm 2019 đều được trang bị con chip biến thể Plus. Thậm chí, một số model đã được ra mắt lại tiếp tục giới thiệu biến thể với chip Snapdragon 855 Plus của chúng.

Có thông tin cho rằng Snapdragon 865 Plus có thể đạt tốc độ xung nhịp 3,09 GHz, so với 2,84 GHz trong Snapdragon 865. Thiết bị đầu tiên được phát hiện với tốc độ xung nhịp cao như vậy chính là ASUS ROG Phone 3 . Điều thú vị là ROG Phone 2 cũng là thiết bị đầu tiên được ra mắt có trang bị Snapdragon 855 Plus.

Mới đây, thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy Z Flip 5G bị rò rỉ trực tuyến, tiết lộ thiết bị này cũng sẽ được trang bị chipset Snapdragon 865 Plus.