Rò rỉ cáp USB-C to Lightning mới xuất xưởng cùng iPhone 12

Theo Neowin, cáp USB-C to Lightning mới vừa xuất hiện trong rò rỉ đến từ người dùng Twitter có tên DuanRui, cho thấy công ty sẽ bao gồm một đầu nối USB-C to Lightning bên trong hộp, một bản nâng cấp so với cáp hiện tại. Người dùng cũng đăng một vài hình ảnh của cáp này để chứng thực báo cáo trước đó về việc Apple chỉ bao gồm cáp USB-C to Lightning trước đây.

Dựa vào vẻ ngoài của nó, cáp dường như có chất lượng cao và do đó sẽ bền hơn. Trước đó, công ty luôn bị cáo buộc vận chuyển cáp dễ dàng bị hỏng khiến người dùng phải chi tiêu một phụ kiện thay thế để có thể sạc điện thoại của họ. Mặc dù việc bổ sung cáp tốt hơn trong hộp có thể không bù đắp cho việc loại trừ củ sạc nhưng đây sẽ là một động thái đáng hoan nghênh cho khách hàng.

Hồi đầu tháng này, Apple được ghi nhận đang thực hiện một cuộc khảo sát để hỏi người dùng về những gì họ đã làm với củ sạc dựa trên USB được bán kèm với thiết bị cũ mỗi khi nâng cấp iPhone. Mặc dù bản khảo sát không xác nhận rằng công ty sẽ loại củ sạc từ hộp iPhone 12, nhưng nó gợi ý về phản hồi từ công ty.