Rò rỉ thông tin Motorola G8 có ba camera phía sau, pin 4.000mAh

Theo The Verge, hình ảnh và thông tin chi tiết của Moto G8 Plus chưa được Motorola công bố nhưng đã bị rò rỉ. Theo đó, G8 Plus được cho sẽ có một dãy gồm 3 camera ở phía sau, bộ xử lý của Qualcomm Snapdragon 665 Octacore SoC và viên pin 4.000mAh.