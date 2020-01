Samsung 'chèn nhầm' logo Face ID của Apple vào bài phát biểu tại CES 2020

Trong tình huống này, Samsung đã dùng một biểu tượng nhận diện khuôn mặt như logo Face ID của Apple, dù chúng không hoàn toàn giống hệt nhau do độ dày nét vẽ và góc bo tròn hơn, nhưng về cơ bản là “sao chép” biểu tượng Face ID của Apple và có vẻ được điều chỉnh một chút để phù hợp với bố cục của bài thuyết trình.

Biểu tượng này xuất hiện khoảng 50 phút họp báo của Samsung - với tiêu đề “Age of Experience” (tạm dịch: Kỷ nguyên của trải nghiệm), do H.S Kim - Trưởng bộ phận điện tử tiêu dùng của Samsung thuyết trình về mức độ đầu tư vào an ninh mạng của công ty. Trong bài phát biểu này, ông cho biết: “chúng tôi sẽ luôn dẫn đầu thị trường thông qua việc đầu tư vào bảo vệ danh tính, truy cập an toàn vào các trang web và ứng dụng di động yêu thích của bạn thông qua Samsung Pass”.

Biểu tượng Face ID của Apple và biểu tượng do Samsung “tạo ra” trong bài thuyết trình Ảnh chụp màn hình

Biểu tượng gây tranh cãi này được Samsung chiếu lên sân khấu khoảng 15 giây trước khi có ai đó dường như nhận ra sự tương đồng và chuyển qua slide khác. Theo TheVerge, có vẻ như đây chỉ là lỗi của ai đó thực hiện đồ họa bài thuyết trình, bởi thực tế Samsung dường như không sử dụng biểu tượng này trong phần mềm hoặc thiết kế bao bì của họ.