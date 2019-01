Samsung công bố tấm nền OLED 4K 15,6 inch đầu tiên cho laptop

Theo PhoneArena, thông báo này nhận được nhiều sự chú ý từ giới công nghệ. Đầu tiên, màn hình OLED vốn rất nổi bật trên smartphone nhưng lại hiếm trên laptop. Thứ hai, tấm nền OLED 4K của Samsung là sản phẩm OLED đầu tiên được thiết kế hướng đến laptop, mặc dù tại CES mới đây, HP đã cho giới thiệu phiên bản AMOLED của Spectre x360 và chưa rõ có phải sử dụng tấm nền của Samsung hay không.

Màn hình cũng hỗ trợ HDR, bao gồm cả tiêu chuẩn HDR True Black mới. Sử dụng tấm nền OLED mang lại cho nó một vài lợi thế so với màn hình LCD thông thường. Mức độ sáng dao động từ 0,0005 đến 600 nits. So với LCD, Samsung cho biết màu đen sẽ tốt hơn đến 200 lần, trong khi đối tượng da trắng có thể sáng gấp đôi. Nó có thể cung cấp tới 3,4 triệu màu (gấp đôi so với màn hình LCD có kích thước tương tự) và đáp ứng tiêu chuẩn DCI-P3. Samsung cũng tự hào có mức độ màu cao khi màn hình hiển thị, cao gấp 1,7 lần so với LCD tương tự và cung cấp khả năng xem ngoài trời tối tốt hơn.

Báo cáo cho biết, màn hình mới nhất của Samsung sẽ bắt đầu đi vào sản xuất hàng loạt vào tháng tới, và nó sẽ có sẵn trên các laptop cao cấp không quá lâu sau đó. Nếu hy vọng OLED của Samsung có trên các thiết bị như Surface của Microsoft thì bạn có thể thất vọng khi mà Microsoft thường cung cấp màn hình 3:2 chứ không phải 16:9 như tấm nền của Samsung, vì vậy điều này dường như không thể xảy ra.