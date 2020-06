Samsung The Wall thế hệ mới chứng tỏ đẳng cấp kiệt tác công nghệ

The Wall - dẫn đầu xu hướng trang trí không gian cao cấp thời 4.0

Xuất hiện tại sự kiện ra mắt ngày 26.6 vừa qua, Samsung The Wall 2020 - “bức tường màn hình” khổng lồ với kích thức lên đến 538 inch đã phá vỡ mọi giới hạn về một chiếc màn hình kỹ thuật số. Với The Wall, Samsung khắc họa đẳng cấp hoàn toàn mới cho việc trang trí nội thất hiện đại. Dù trong môi trường doanh nghiệp hay tại gia đình, từng đường nét cùng công nghệ hình ảnh đỉnh cao của The Wall vẫn đủ sức làm bừng lên cảm hứng nội thất, hoàn mỹ, táo bạo, và độc nhất.

The Wall với thiết kế mô-đun không viền đem lại ấn tượng thị giác hoàn hảo

Những đột phá đáng kinh ngạc của The Wall thế hệ mới

Trong lần ra mắt lần này, Samsung giới thiệu hai tùy chọn màn hình The Wall cho doanh nghiệp và The Wall cho phong cách sống sang trọng với nhiều đột phá vượt trội. Theo ông Suh Kyung Wook - Tổng giám đốc Công ty Điện tử Samsung Vina, màn hình The Wall sở hữu công nghệ hiển thị tiên tiến nhất của Samsung, giúp đáp ứng mọi nhu cầu về kích thước và cung cấp trải nghiệm hình ảnh chân thực chưa từng có cho người dùng.

Ông Suh Kyung Wook - Tổng giám đốc Công ty Điện tử Samsung Vina chia sẻ những đột phá công nghệ của màn hình The Wall thế hệ mới

Điểm thú vị đầu tiên của The Wall phiên bản năm 2020 đến từ sự linh hoạt đáng kinh ngạc về kích thước. Nếu như trước kia, một chiếc màn hình chỉ dừng lại ở hình chữ nhật đơn điệu thì giờ đây, với công nghệ mô-đun của The Wall, người dùng dễ dàng tùy chỉnh hình dạng và tỷ lệ màn hình theo từng lối kiến trúc đến khi đạt đến hiệu quả thẩm mỹ tối ưu và hiệu ứng thị giác hoàn hảo nhất. Trong phiên bản cho doanh nghiệp, The Wall có thể đạt đến kích thước lớn nhất là 583 inch độ phân giải 8K. Điều này khiến The Wall trở thành nét chấm phá hoàn hảo, nâng tầm sang trọng cho mọi không gian cao cấp.

Công nghệ mô-đun độc đáo làm bừng lên nét xa hoa trong từng góc cạnh không gian

Về chất lượng hình ảnh, những gì mà Samsung The Wall đem lại xứng đáng để tái định nghĩa về trải nghiệm hình ảnh hiển thị. Công nghệ Black Seal mang đến khả năng tái tạo sắc đen tinh khiết và độ tương phản tối ưu giúp các chi tiết trở nên nổi bật kỳ diệu. Bên cạnh đó, công nghệ Ultra Chroma tỷ sắc màu giúp bạn chìm đắm trong trải nghiệm hình ảnh chân thực hơn bao giờ hết với khả năng mở rộng dải màu và tái tạo độ tinh khiết màu sắc gấp hai lần màn hình LED. Samsung còn áp dụng trí thông minh nhân tạo AI Upscaling, được hỗ trợ bởi bộ xử lý Quantum Processor Flex, tự động nâng cao chất lượng khung hình đạt đến độ phân giải hoàn mỹ. Cùng với đó, khả năng điều chỉnh độ phân giải lên đến 8K trong khi vẫn giữ nguyên 98% chi tiết ban đầu giúp The Wall tạo ra trải nghiệm sống động và chân thực như cuộc sống. Với The Wall, độ tương phản và mức sáng được tối ưu trên từng khung cảnh, tạo nên hình ảnh chính xác, chân thực như đang diễn ra trước mắt người dùng.

Công nghệ đỉnh cao của Samsung The Wall 2020 gây choáng ngợp cho tất cả khách mời tham dự sự kiện

Không chỉ là giải pháp hiển thị tối tân cho doanh nghiệp, The Wall còn tự tạo ra xu hướng nội thất sang trọng cho mọi gia đình hiện đại trong năm nay. Được thiết kế nhằm tạo nên trải nghiệm liền mạch, The Wall dễ dàng kết nối và đồng bộ với các hệ thống thiết bị giải trí cao cấp khác mà gia đình bạn đang sử dụng. Với tùy chọn ứng dụng đa dạng từ YouTube, Netflix đến Amazon Prime Video, The Wall sẽ là một màn hình giải trí đẳng cấp với chất lượng hình ảnh tuyệt hảo.

Đại diện Samsung nhấn mạnh về khả năng kết nối với các ứng dụng giải trí của màn hình The Wall

Đặc biệt, chế độ hình nền Ambient Mode còn cho phép nâng tầm không gian nhờ khả năng nhận diện màu sắc, hoa văn trên tường, biến đổi màn hình chờ tương thích với nội thất xung quanh. Nhờ vậy, bạn có cảm giác như đang lạc vào một bảo tàng nghệ thuật, một khu rừng nhiệt đới hay ở giữa những dải núi trùng điệp ngay chính không gian sống của mình.

Giải pháp công nghệ tiên phong của Samsung

Nâng cấp của The Wall năm nay là một bước đi thông minh và thể hiện tầm nhìn của Samsung vì đã đón đầu xu hướng tiêu dùng trong thời đại 4.0 - khi mà nội thất không đơn thuần là những chiếc khung tranh hay các vật dụng trang trí đứng yên một chỗ. Với các doanh nhân, doanh nghiệp hay giới thượng lưu, The Wall là một khoản đầu tư xứng tầm cho các không gian nội thất đỉnh cao.