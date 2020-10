Samsung trình làng dòng TV kháng nước The Terrace dùng ngoài trời

Với kích thước 65 inch và 75 inch, TV The Terrace có khả năng kháng nước, kháng bụi (chuẩn IP55) và kháng nhiệt. Dòng TV này tích hợp đầy đủ công nghệ tiên tiến nhất của dòng TV QLED 4K và các tính năng thông minh của TV Samsung.

Đi cùng TV là loa thanh The Terrace, với chất âm cải tiến tối ưu cho không gian ngoài trời, âm thanh sống động với công suất 210W, 3.0 kênh. Được thiết kế riêng cho TV The Terrace, loa thanh The Terrace cũng sở hữu khả năng kháng nước, kháng bụi chuẩn IP55 và đồng bộ với TV dễ dàng nhờ kết nối không dây (Wi-Fi và Bluetooth) và điều khiển One Remote cao cấp (cũng đạt chuẩn IP56).

Theo Samsung , The Terrace sở hữu độ phân giải chuẩn 4K cùng độ sáng đến 2.000 nit, trang bị công nghệ chống phản chiếu ánh sáng giúp hạn chế tối đa hiện tượng phản xạ ánh sáng, giảm thiểu đáng kể độ lóa của TV. Công nghệ Adaptive Picture giúp TV tự động điều chỉnh để tối ưu độ sáng hình ảnh và độ tương phản theo điều kiện môi trường xung quanh, giúp trải nghiệm chất lượng nội dung dù xem ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.