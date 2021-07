Samsung trở lại hợp tác sản xuất smartphone Pixel cùng Google

Thế hệ smartphone đầu tiên của Google mang tên Nexus One do HTC phụ trách sản xuất phần cứng. Hai model ra đời vào 2 năm sau đó lần lượt là sản phẩm từ hợp tác giữa Google và Samsung, nhưng tới năm 2011 thì chấm dứt. Những thế hệ máy sau đó lần lượt do LG, Motorola, Huawei phụ trách, cho tới khi Google làm lại thành thương hiệu Pixel, tự định vị mình là một nhà sản xuất điện thoại.

Cũng như thế hệ Nexus, các mẫu Pixel đều được hãng hợp tác với những thương hiệu phần cứng khác nhau, trong đó Pixel 1 và 2 do HTC sản xuất, Pixel 2 XL là LG. Tới 3 thế hệ Pixel 3, 4 5 (gồm các phiên bản ra mắt cùng năm) đều đặt hàng từ Foxconn - hãng gia công phần cứng di động lớn nhất thế giới

Samsung không tham gia sản xuất smartphone Pixel suốt thời gian từ sau năm 2011, nhưng vẫn có hợp tác riêng với Google thông qua phiên bản điện thoại Galaxy S4 Google Play Edition - mẫu S4 nhưng chạy Android gốc từ Google, thay vì chạy phiên bản Android (TouchWiz) do Samsung làm lại như các model khác của hãng.

Gần đây, toàn bộ cấu hình của Pixel 6, Pixel 6 Pro/XL bị rò rỉ và người quan tâm tới thiết bị này đã thấy sự xuất hiện trở lại của Samsung, đóng vai trò lớn trong dự án smartphone lần này. Có thể nói Pixel 6 series là thế hệ máy do Google bán, lắp ráp bởi Foxconn nhưng trang bị đến từ Samsung.

Trong số dữ liệu rò rỉ, con chip Whitechapel được phát triển bởi một bộ phận thuộc đơn vị sản xuất chất bán dẫn của Samsung. Nói cách khác, đây là con chip xử lý thiết kế riêng do Samsung làm ra, có nét tương đồng với chip Exynos 2100 trên dòng Galaxy S21 nhưng được “đo ni đóng giày” và độc quyền theo yêu cầu của Google. Whitechapel được kỳ vọng sẽ nâng cấp đáng kể trải nghiệm người dùng trên Pixel 6 so với Pixel 5 - smartphone dùng chip tầm trung Snapdragon 765G của Qualcomm.

Pixel 6 series sẽ sở hữu nhiều phần cứng từ Samsung Ảnh: Jonas Daehnert

Samsung là một trong những nhà sản xuất màn hình smarpthone hàng đầu thế giới hiện nay. Họ bán sản phẩm cho nhiều hãng làm smartphone khác nhau và trong số khách hàng này, đáng chú ý phải kể đến đối thủ số 1 trên thị trường là Apple (dùng trên iPhone). Một nguồn tin uy tín đã đăng trên Twitter cá nhân rằng cả Pixel 6 lẫn Pixel 6 Pro/XL đều sử dụng tấm nền do bộ phận Samsung Display sản xuất.

Một nguồn tin khác khẳng định chỉ có Pixel 6 dùng màn AMOLED của Samsung, trong khi model lớn hơn là Pixel 6 Pro/XL sẽ dùng tấm nền P-OLED, một sản phẩm do LG phát triển. Trong quá khứ, LG từng sản xuất Pixel 2 XL cho Google và để lại ấn tượng không tốt khi model này sớm gặp lỗi bóng mờ màn hình.

Hãng sản xuất cảm biến máy ảnh trên bộ đôi smartphone mới của Google vẫn còn là điều tranh cãi. Theo tiết lộ, Pixel 6 sở hữu camera chính 50 MP, một camera góc rộng 12 MP và camera trước 8 MP. Ở Pixel 6 Pro/XL lần lượt là 50 MP, 12 MP, 12 MP và thêm một cảm biến Tele độ phân giải 48 MP ở mặt lưng.

Từ tháng 5.2021 đã có những đồn đoán Sony là cái tên được Google lựa chọn để “gửi gắm niềm tin” nhưng chưa có chứng cứ nào để xác thực. Samsung cũng có khả năng sản xuất cảm biến máy ảnh. Gần đây, nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc đã giới thiệu loại cảm biến 50 MP mới và trên thị trường cũng đã có cảm biến GN2 độ phân giải 50 MP của Samsung đang được sử dụng trên mẫu Xiaomi Mi 11 Ultra (nhận được nhiều đánh giá tích cực).

Dù vậy, trên Pixel 6 có tới 3 camera và Pixel 6 Pro/XL có 4 camera, chưa ai có thể khẳng định hãng nào sẽ phụ trách cảm biến nào trên máy.

Rõ ràng, Pixel 6 và 6 Pro/XL không phải là smartphone do Samsung sản xuất, nhưng sử dụng rất nhiều linh kiện quan trọng từ hãng Hàn Quốc này. Nhưng dù gì, đây cũng là smartphone thuộc dòng flagship và người dùng Android lại tiếp tục có cơ hội sở hữu sản phẩm “con đẻ” từ 2 thương hiệu lớn trong mảng là Google và Samsung.