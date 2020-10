Samsung tung loạt thẻ nhớ chuyên nghiệp cho nhà sáng tạo

Theo Engadget, tốc độ thường là điểm nhấn khi nói đến thẻ nhớ, đặc biệt khi chúng thấp hơn nhiều so với bộ nhớ tích hợp sẵn bên trong điện thoại, vì vậy Samsung đã cải tiến nhiều thông số này trên loạt thẻ nhớ mới của mình.

Cụ thể, Samsung PRO Plus tự hào khi cung cấp tốc độ đọc tuần tự 100 MB/giây và tốc độ ghi tuần tự 90 MB/giây. Tuy nhiên đó chỉ là dành cho các định dạng SDXC, trong khi biến thể SDHC của Pro Plus giảm tốc độ ghi xuống còn 60 MB/giây. Mặt khác, Samsung EVO Plus được quảng cáo cung cấp tốc độ truyền ổn định hơn lên đến 100 MB/giây cho cả hoạt động đọc/ghi cũng như cả thẻ SDXC và SDHC.

Có nghĩa là trong thực tế, các thẻ này có thể hỗ trợ hai trong số các chế độ chụp phổ biến nhất trên máy ảnh DSLR. Cả hai thẻ đều hỗ trợ quay video 4K UHD cũng như chụp liên tục tốc độ cao. Dĩ nhiên điều này cũng cần bộ nhớ có thể theo kịp tốc độ và khối lượng xử lý dữ liệu. Riêng phiên bản EVO Plus, Samsung cũng cho biết chúng có khả năng phát lại mượt mà khi chỉnh sửa video 4K.

Cả hai thẻ nhớ SD Samsung PRO Plus và Samsung EVO Plus sẽ có sẵn để mua trong tháng này với dung lượng từ 32 GB đến 256 GB. Chúng đi kèm với lời hứa về độ bền chống thấm nước, chống tia X và thậm chí cả chống nam châm cũng như bảo hành có giới hạn 10 năm.