Samsung vén màn chip bảo mật chống tấn công phần cứng trên Galaxy S20

Theo Neowin, Samsung tự hào cung cấp các tính năng bảo mật khác nhau trên các sản phẩm smartphone của mình như Samsung Knox để cách ly dữ liệu, Secure Wi-Fi để duyệt web an toàn qua mạng công cộng và Find My Mobile để chặn thiết bị từ xa trong trường hợp bị đánh cắp. Chip an toàn Secure Element trên dòng Galaxy S20 là một biện pháp tiên tiến hơn.

Để giúp mọi người hiểu hơn về chip an toàn này, Samsung đã trình bày phương pháp mà Secure Element hoạt động để chống lại các loại tấn công khác nhau ở cấp độ phần cứng. Samsung cho biết chip xử lý cô lập dữ liệu bí mật được lưu trữ trên thiết bị bằng tấm chắn vật lý. Dĩ nhiên, thành phần đó ngoài các công cụ mã hóa của Samsung.

Con chip này cũng phát hiện sự thay đổi điện áp hoặc nhiệt độ bất thường, có thể báo hiệu những nỗ lực độc hại của những kẻ tấn công nhằm can thiệp vào phần cứng thiết bị. Ngoài ra, chip còn có các thuật toán bảo mật được thiết kế để ngăn chặn các cuộc tấn công kênh bên.

Secure Element cũng bảo vệ Galaxy S20 ở cấp độ màn hình khóa. Đặc biệt, hệ thống đảm bảo mã PIN, mẫu hoặc mật khẩu an toàn không bị đoán bằng cách ngăn kẻ tấn công đặt lại bộ đếm lỗi, một công cụ để theo dõi các lần thử mở khóa không thành công. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nó bảo vệ các khóa riêng tư hoặc dữ liệu nhạy cảm trên các ứng dụng của bên thứ ba.

Mặc dù Secure Element ban đầu được tích hợp vào điện thoại Galaxy S20 nhưng Samsung cũng đang cung cấp nó trên các thiết bị được chế tạo bởi các OEM khác.