Sản lượng ngành chip phải tăng gấp đôi trong 10 năm tới

“Gần đây, đã có sự gia tăng nhận thức địa chính trị về mức độ quan trọng của sản xuất chất bán dẫn đối với an ninh chuỗi cung ứng, an ninh chủ quyền và an ninh kinh tế", Giám đốc điều hành GlobalFoundries Tom Caulfield nói trong bài phát biểu trực tuyến tại Semicon Southeast châu Á, hội chợ hằng năm về ngành công nghiệp chip được tổ chức hôm 22.8.