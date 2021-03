Epson lần đầu ra mắt máy in vải khổ 76 inches cấp độ công nghiệp

Máy in vải chuyển nhiệt thăng hoa cấp độ công nghiệp khổ 76 inches

Nhằm phục vụ cho các doanh nghiệp có nhu cầu in lớn, SureColor SC-F10030 được trang bị hệ thống cung cấp mực in có dung tích 10 lít, giảm thiểu việc thay mực thường xuyên. Cùng với đó là bốn đầu in PrecisionCoreTM Micro TFP thế hệ mới có tốc độ in lên đến 255m2/ giờ giúp việc in liên tục trên các cuộn vải lớn đạt năng suất cao nhất. Không những vậy, được trang bị hệ thống máy sấy hiện đại, SureColor SC-F10030 còn có khả nặng hạn chế tối đa tình trạng thấm mực ra mặt sau của giấy, giảm nhăn khi in ở tốc độ cao.

Với việc ứng dụng công nghệ Precision Dot Technology, bao gồm ba thành phần Micro Weave, Loopup Table (LUT) và Halftone SureColor, SC-F10030 mang lại chất lượng in vượt trội cũng giảm thiểu tình trạng nhiễu hạt, tăng độ bền và tính đồng đều trong tất cả các sản phẩm.

Để cải thiện trải nghiệm tổng thể của khách hàng, EPSON còn cung cấp giải pháp Epson Cloud Solution PORT cho phép người dùng dễ dàng kiểm tra trạng thái máy và hỗ trợ khắc phục sự cố theo yêu cầu từ bất kỳ máy tính hoặc thiết bị thông minh nào thông qua tính năng Production Monitor.