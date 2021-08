Linh kiện Infineon giúp mẫu tủ lạnh mới tiết kiệm điện năng, tăng tuổi thọ thiết bị

Infineon Technologies AG - một trong những nhà cung cấp linh kiện bán dẫn nổi tiếng của Đức mới đây đã công bố việc cung cấp cho Samsung Electronics Co., Ltd các thiết bị nguồn giúp sản phẩm tủ lạnh Samsung đạt hiệu suất năng lượng cao nhất với độ ồn tối thiểu. Những linh kiện này đã được tích hợp trong một số mẫu tủ lạnh một cửa hoàn toàn mới của Samsung như RR23A2J3XWX, RR23A2G3WDX và tủ lạnh Inverter FDR (tủ lạnh cửa kiểu Pháp: RF18A5101SR). Biến tần (Invert) là xu hướng chuyển đổi DC sang AC mới nổi trong các thiết kế inverter đương đại. Công nghệ này được đánh giá là có khả năng giúp các ứng dụng của tủ lạnh chạy nhẹ nhàng và êm ái hơn trong khi mức tiêu thụ điện năng trung bình giảm đi so với cách điều khiển bật/tắt truyền thống.

Đại diện Infineon cho biết, để đáp ứng các yêu cầu của Samsung nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu chi phí hệ thống cũng như tiếng ồn, Digi Touch Cool™, Curd Maestro™ có nhiều giải pháp nguồn từ IC điều khiển cổng Infineon - EiceDRIVER™, CoolSET™ thế hệ 5 để chuyển đổi AC/DC và 600V CoolMOS™ PFD7 cho các máy nén. Đây là thiết kế tủ lạnh đầu tiên của Samsung sử dụng các thiết bị rời thay vì mô đun nguồn trong máy nén.

MOSFET siêu liên kết 600V CoolMOS PFD7 của Infineon đi kèm với một body diode loại tốt nhất, cho phép cải thiện chỉ số khôi phục mềm và thời gian khôi phục ngược nhanh nhất trong ngành, giúp chúng trở thành lựa chọn hoàn hảo dành cho các trình điều khiển động cơ trong thiết bị gia dụng. So với các thiết kế dựa trên mô đun, việc sử dụng MOSFET sẽ giảm mức tiêu thụ điện năng, đặc biệt là ở các điều kiện tải nhẹ và tăng hiệu suất lên 1,7%. Ngoài ra, Infineon cũng khẳng định cách tiếp cận sáng tạo này tạo điều kiện cho thiết kế không có tản nhiệt, giảm 10% chi phí hệ thống và tuổi thọ tủ lạnh sẽ kéo dài lâu hơn.

Ông Stefan Obersriebnig, Trưởng phòng Sản phẩm Chuyển đổi Điện áp cao, Bộ phận Hệ thống Điện & Cảm biến của Infineon cho biết thêm: “Từ trước tới nay, thị trường thiết bị gia dụng chủ yếu bị chi phối mạnh bởi mô-đun. Sau những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, Infineon vui mừng khi kết quả ứng dụng công nghệ MOSFET hàng đầu của chúng tôi có thể giúp Samsung có được mức hiệu suất cao hơn với chi phí hệ thống thấp hơn trong các ứng dụng của nhiều mẫu tủ lạnh hiện đại”.