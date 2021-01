Samsung Electronics ra mắt các dòng sản phẩm Neo QLED, MICRO LED và Lifestyle TV 2021

Dòng sản phẩm mới này nhằm nhấn mạnh cam kết của Samsung về khả năng tiếp cận, tính bền vững và đổi mới với những cải tiến mới, giúp tái khẳng định vai trò của tivi trong cuộc sống người tiêu dùng.

Neo QLED tạo ra bước nhảy vọt trong công nghệ hiển thị TV với việc Samsung đã giới thiệu công nghệ màn hình hoàn toàn mới với tên gọi là Neo QLED cho các dòng TV 8K (QN900A) và 4K (QN90A, QN85A). Samsung sẽ tiếp tục đưa dòng TV QLED lên một tầm cao mới với công nghệ ánh sáng từ đèn Quantum Mini LED.

Samsung đã mở ra một kỷ nguyên mới về chất lượng hình ảnh và thiết kế đỉnh cao với đèn MICRO LED. Với dòng MICRO LED mới, Samsung lần đầu tiên mang công nghệ Micro LED lên TV truyền thống - mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm hình ảnh đỉnh cao trên một màn hình cực lớn thế hệ mới.

Với dòng TV Lifestyle, The Frame phiên bản 2021 có khung viền mỏng hơn gần một nửa so với các dòng trước, giúp mang lại chiều sâu chân thực nhất của khung tranh truyền thống. Có đến năm tùy chọn màu sắc cho khung viền và hai phong cách tùy chỉnh khác nhau - Hiện đại và Mặt vát mỏng - phù hợp với thẩm mỹ của bất kỳ căn phòng nào đặt The Frame.