ThinkBook Series hướng tới thế hệ nhân viên mới năng động

Nhu cầu mới từ lực lượng lao động trẻ

Lớn lên trong thời kỳ bùng nổ internet và nội dung số, thế hệ millennials (Gen Y) và Gen Z giờ đây đã trưởng thành và đang tham gia vào lực lượng lao động cho nền kinh tế của các quốc gia. Lực lượng lao động mới này có những kỳ vọng mới về thiết bị và môi trường làm việc, dẫn tới thay đổi căn bản về hình thái không gian làm việc. Họ mong muốn có những trải nghiệm cá nhân hóa hơn với công việc mang ý nghĩa hơn, qua đó họ có thể cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thách thức đối với không gian làm việc của DNVVN là không nhỏ, bởi trong khi họ mong muốn phải tuân thủ các quy định về bảo mật, hiệu năng trong doanh nghiệp, thì có một bộ phận nhân viên cho rằng họ không có một môi trường làm việc hiệu quả, và một trong những yếu tố gây ảnh hưởng là vấn đề công nghệ. Một nghiên cứu của Forrester Consulting cho thấy có tới 38% nhân viên nói các vấn đề về công nghệ khiến họ mất tập trung khi làm việc, và 76% nhân viên không có các ứng dụng, công cụ dựa trên nền tảng đám mây hiệu quả mặc dù họ sẵn sàng làm việc từ xa.

ThinkBook mới là lựa chọn hiệu quả cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Vậy làm thế nào vừa đảm bảo yêu cầu hiệu năng và bảo mật hướng doanh nghiệp, vừa đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa cho nhân viên, giúp nhân viên gắn kết, cống hiến hơn cho doanh nghiệp và nâng cao tối đa hiệu suất làm việc của họ? Bộ đôi ThinkBook 14 và 15 mới nhất được xem là giải pháp tối ưu được Lenovo mang tới cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với nhiều ưu điểm trong một thiết kế duy nhất, nhỏ gọn và linh hoạt.

ThinkBook 14 và 15: cân bằng giữa trải nghiệm cá nhân và nhu cầu doanh nghiệp

Hướng tới nhân viên trẻ năng động trong doanh nghiệp, bộ đôi ThinkBook 14 và ThinkBook 15 sở hữu thiết kế trang nhã, kiểu dáng sang trọng thể hiện qua lớp vỏ hợp kim nhôm gia công tinh tế, vừa bóng bẩy hiện đại, vừa đảm bảo độ bền chắc cho sản phẩm. Với viền màn hình mỏng mang tới cảm giác tinh tế và cao cấp, ThinkBook sở hữu màn hình FHD, công nghệ góc rộng IPS, cùng độ sáng lên tới 250 nit cho chất lượng hiển thị sắc nét với khả năng tái tạo màu chất lượng cao. Máy còn được tích hợp hệ thống loa Dolby Audio mang lại âm thanh tuyệt hảo cho giải trí, kết hợp tất cả với nhau tạo nên cỗ máy hoàn hảo cho nhu cầu người dùng doanh nghiệp.

ThinkBook mới có thiết kế sang trọng, hiệu suất vượt trội, bảo mật và kết nối mạnh mẽ

Để tạo thành nền tảng phần cứng hoàn hảo, chip xử lý mới nhất Intel® Core™ i7 Gen 10 được kết hợp với ổ lưu trữ tốc độ cao PCIe SSD, bộ nhớ DDR4, tùy chọn card đồ họa rời, thậm chí là bộ nhớ Intel® Optane™ Memory H10 với Solid State Storage tốc độ cực nhanh. Nhờ đó, ThinkBook 14 và 15 có thể thỏa mãn mọi nhu cầu xử lý công việc từ phức tạp tới nâng cao. Máy còn có thể học và thích ứng với thao tác người dùng nhờ công nghệ AI tích hợp giúp người dùng hoàn thành các tác vụ tính toán chuyên sâu như xử lý ảnh tự động, lọc video…

Là sản phẩm phục vụ DNVVN, ThinkBook 14 và 15 được tích hợp giải pháp ThinkShield do Lenovo phát triển, bảo vệ dữ liệu và người dùng tối đa thông qua Smart Power Button (mở khóa một bước, khởi động máy với nút nguồn thông minh tích hợp đầu đọc vân tay) và ThinkShutter giúp đảm bảo tính riêng tư. Chưa hết, an toàn dữ liệu còn được đảm bảo bằng hệ thống bảo vệ chủ động Vantage Wi-Fi Security, giúp phân tích rủi ro của các mạng Wi-Fi và cảnh báo người dùng những trường hợp đáng ngờ, cùng TPM 2.0 - cho phép mã hóa ổ đĩa cứng qua Windows 10 Bitlocker đảm bảo an toàn cho dữ liệu kinh doanh.

ThinkBook 15 giúp nâng cao hiệu suất làm việc nhờ màn hình rộng hơn và bàn phím số

Sự linh hoạt và tiện lợi tối đa trong công việc cũng được ThinkBook mới đặc biệt chú trọng. Người dùng có thể trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi Skype for Business ngay lập tức với hotkey, giúp tương tác nhóm dễ dàng hơn bao giờ hết. Với Wi-Fi 6 (tùy chọn), người dùng hoàn toàn yên tâm khi làm việc trong môi trường đám mây luôn kết nối.

ThinkBook phù hợp với lực lượng lao động trẻ trong môi trường làm việc hiện đại, có thiết kế mang tính cá nhân hóa cùng trải nghiệm thời thượng nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng, bảo mật mạnh mẽ và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp mà doanh nghiệp mong muốn. ThinkBook 14 và 15 có giá tham khảo từ 11.990.000 VND và 12.290.000 VND, bảo hành tận nơi 1 năm theo gói dịch vụ cao cấp (Premier Support), giúp giảm thiểu thời gian ngừng trệ hệ thống, đảm bảo luôn có sẵn sàng và hiệu quả cho mọi thách thức công nghệ thông tin.