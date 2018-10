Theo Engadget, một trong những thách thức của việc tạo ra các thiết bị điện tử nhỏ gọn hiện nay như smartwatch hay thiết bị đeo là pin có thể chiếm rất nhiều không gian. Với các pin tiêu chuẩn, các nhà sản xuất sẽ dựa vào đó để tạo ra vỏ chứa cho thiết bị, điều này có thể làm lãng phí nhiều không gian không sử dụng đến.

Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu tại ACS đã tìm ra phương thức sản xuất pin lithium-ion bằng công nghệ in 3D, cho phép tạo ra pin với kích thước tùy chỉnh, phù hợp với thiết kế vỏ của các thiết bị.

Do những hạn chế trong công nghệ in 3D hiện tại là các polyme được sử dụng không phải là chất dẫn ion nên nhóm nghiên cứu, được dẫn dắt bởi Christopher Reyes và Benjamin Wiley, đã truyền axit polylactic (PLA) thường được sử dụng trong in 3D với dung dịch điện giải. Họ cũng kết hợp các ống nano graphene và cacbon vào thiết kế của vỏ để giúp tăng khả năng dẫn điện. Sau những sửa đổi thiết kế này, nhóm nghiên cứu đã có thể in 3D pin lithium-ion có kích thước tùy chỉnh cho vòng đeo tay.

Hạn chế ở thời điểm hiện tại với công nghệ sản xuất pin lithium-ion bằng cách in 3D đó là năng lượng cung cấp còn hạn chế, mà cụ thể nó chỉ cung cấp thời lượng sử dụng khoảng 60 giây cho vòng đeo tay. Con số này thấp hơn so với tiêu chuẩn của pin thương mại nhưng nhóm nghiên cứu cho biết họ đã có những ý tưởng về việc cải thiện năng lực lưu trữ của pin, nhờ vậy mở ra cơ hội tiến đến các thiết bị nhỏ gọn trong tương lai.