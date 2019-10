Sau 18 năm, Mozilla mới chịu thêm chế độ Kiosk vào Firefox

Theo Neowin, với tùy chọn dòng lệnh “--kiosk” mới, người dùng Windows có thể cho phép trình duyệt khởi chạy ở chế độ kiosk để ngăn người dùng truy cập vào các phần khác của hệ điều hành, làm cho nó trở nên hoàn hảo cho các cửa hàng, thư viện và các thiết bị đầu cuối khác.

Khi ở chế độ kiosk, Firefox sẽ xóa quyền truy cập vào các mục như thanh menu và menu ngữ cảnh, giới hạn quyền truy cập bàn phím và tắt nút F11. Những hành động này ngăn người dùng thoát khỏi chế độ kiosk để giả mạo phần còn lại của hệ thống. Việc triển khai hiện tại là ngang bằng với Google Chrome. Với giai đoạn thứ hai sắp tới, nhiều tính năng dành riêng cho Firefox sẽ được thêm vào.

Việc kích hoạt chế độ kiosk trên Firefox khá đơn giản. Người dùng cần tải xuống bản cập nhật Nightly mới nhất, sau đó nhấp chuột phải vào ứng dụng và tạo một shortcut trên màn hình có tên Firefox Kiosk hoặc tương tự. Từ đó, nhấp chuột phải vào shortcut mới và chọn Properties. Trong trường Target, thêm “--kiosk” mà không có dấu ngoặc kép ở cuối lệnh trước khi nhấn Apply. Nếu muốn một trang tùy chỉnh để mở khi khởi chạy, người dùng có thể thêm một cái gì đó như “--kiosk, https://google.com” và không có dấu ngoặc đơn.

Người dùng cũng có thể sử dụng “--kiosk -printing” cho phép in mà không cần hộp thoại in bất cứ khi nào sử dụng lệnh in hoặc Ctrl + P. Cuối cùng, để kết thúc một phiên kiosk chỉ cần nhấn Alt + F4. Firefox 71 ra mắt vào ngày 3.12 dự kiến sẽ bao gồm chế độ kiosk.