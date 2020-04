Sẽ có thêm bản iPhone SE Plus trong năm nay?

Theo GizChina, sự tồn tại của iPhone SE Plus đang đặt ra dấu hỏi sau khi iPhone SE 2020 được Apple ra mắt hôm 15.4, đặc biệt khi "nhà táo" khai tử cả iPhone 8 và 8 Plus, với iPhone 8 là chiếc smartphone làm nền tảng cho sự xuất hiện của iPhone SE mới. Trong đoạn tweet mới đăng tải, Prosser nói rằng Apple sẽ ra mắt iPhone SE Plus trong tương lai, đồng thời anh hứa hẹn cung cấp thông tin chi tiết về điện thoại trong thời gian sớm.