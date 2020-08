'So găng' Huawei MateBook D 15 và Asus VivoBook A512FL

Hai mẫu ultrabook nói trên đều vận hành trên nền tảng Windows 10, kết hợp card đồ họa rời và RAM 8 GB khá lớn. Sự khác biệt chính nằm ở bộ xử lý, trong đó MateBook D 15 sử dụng CPU AMD R5 3500U và VivoBook A512FL sử dụng CPU Intel Core i5-8265U. Tất cả đều khá mạnh mẽ cho trải nghiệm mượt mà khiến việc lựa chọn có phần khó khăn nếu không có cái nhìn sâu sắc hơn cho từng chi tiết.

Màn hình

MateBook D 15 trang bị màn hình Full View 5,6 inch trên nền IPS cho tỷ lệ hiển thị 87% khá ấn tượng nhờ thiết kế viền mỏng. Cùng với đó, màn hình cung cấp độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel, tuy không phải QHD hay cao hơn nhưng độ sáng 271 cd/m2 tốt cho trải nghiệm nhìn lâu mà không bị mỏi mắt.

MateBook D 15 trang bị màn Full View 5,6 inch đẹp mắt Ảnh: Huawei

Đối với VivoBook A512FL, màn hình 15,6 inch độ phân giải Full HD tương tự MateBook D 15 nhưng dải màu thấp, độ sáng 256 cd/m2 chỉ đơn giản đáp ứng những nhu cầu xem ảnh ở mức chấp nhận được. Xét về khía cạnh chung, có lẽ đây là mức vừa đủ cho việc hiển thị nội dung.

Thiết kế

Một chi tiết đáng chú ý trên thiết kế của MateBook D 15 chính là sử dụng khung hoàn toàn bằng kim loại mà không phải bằng nhựa như nhiều sản phẩm trong phân khúc giá. Điều này giúp cho máy trở nên cứng cáp mà đối thủ không thể so sánh. Nhưng thú vị hơn nữa, mặc dù có màn hình 15,6 inch và cấu trúc kim loại nhưng MateBook D 15 chỉ nặng 1,53 kg nên có tính di động khá cao. Máy cung cấp các cổng HDMI kích thước đầy đủ và jack cắm tai nghe 3,5 mm.

VivoBook A512FL cung cấp tính năng cho phép độ nghiêng bàn phím lên đến 2 độ Ảnh: Asus

Trong khi đó, VivoBook A512FL không chỉ có trọng lượng nặng hơn (1,66 kg) mà còn dày hơn so với MateBook D 15 (19,9 mm so với 16,9 mm). Bộ sạc nhỏ và gọn gàng giúp việc di chuyển thuận tiện. Điểm khá thú vị ở thiết kế chính là bản lề ErgoLift lạ mắt cho độ nghiêng bàn phím lên đến 2 độ.

Cả hai sản phẩm đều sử dụng một cổng USB-C 3.1, trong khi ba cổng còn lại là USB-A giúp kết nối các thiết bị ngoại vi dễ hơn.

Hiệu suất

Sự khác biệt về phần cứng đáng chú ý nhất trên MateBook D 15 so với VivoBook A512FL chính là sự lựa chọn giữa bộ xử lý. Trong khi máy tính của Huawei trao niềm tin vào bộ xử lý AMD Ryzen 5 3500U tốc độ 2,1 GHz thì của Asus sử dụng bộ xử lý Intel Core i5-8265U tốc độ 1,6 GHz. Tuy khác nhau nhưng các bộ xử lý này đều có thể giải quyết mượt mà nhiều tác vụ mà nhiều người dùng thông thường cần đến.

Hiệu suất cũng được cải thiện khi cả hai mẫu máy tính xách tay này đều đi kèm card đồ họa rời, mặc dù đó chỉ là những card đồ họa phổ thông. Với card đồ họa rời, các máy tính có thể giải quyết một số game và các tác vụ đồ họa thông thường.

Cùng trang bị RAM 8 GB nhưng tốc độ của MateBook D 15 có thể cải thiện phần nào nhờ sử dụng ổ SSD 256 GB cho hoạt động vận hành hệ thống kết hợp ổ HDD 1 TB dùng để lưu dữ liệu. Còn VivoBook A512FL lại chỉ đơn giản là dựa vào ổ HDD 1 TB cho nhu cầu cả hệ thống lẫn dữ liệu.

Tính năng

Nếu đang sở hữu điện thoại Honor hoặc Huawei, người dùng có thể tận dụng Huawei Share - một điều mà VivoBook 152FL không có. Huawei Share là tính năng cho phép người dùng chạm điện thoại vào nhãn dán Huawei Share và tạo liên kết giữa hai thiết bị, sau đó có thể nhanh chóng chuyển tập tin từ thiết bị này sang thiết bị khác một cách ấn tượng.

Huawei Share là một trong những tính năng thú vị trên MateBook D 15 Ảnh: Huawei

Trong khi đó, VivoBook 152FL mang đến bàn phím numpad để nhập dữ liệu. Đối với người dùng văn phòng, tích hợp một numpad sẽ giúp ích rất nhiều mà không cần phải trang bị numpad rời hoặc sử dụng các phím số trên dãy phím thường mất thời gian.

Cả hai thiết bị cùng được tích hợp cảm biến dấu vân tay. Điều này giúp việc truy cập vào máy diễn ra một cách nhanh chóng thay vì gõ mật khẩu một cách rườm rà.

Tính di động và pin

Cùng có màn hình 15,6 inch nhưng MateBook D 15 có trọng lượng nhẹ hơn và mỏng hơn so với VivoBook A152FL. Việc MateBook D 15 đi kèm pin 42Wh giúp máy kéo dài thời gian sử dụng hơn nhiều so với pin 2 cell 32Wh của VivoBook A512FL. Kết quả là, MateBook D 15 có tính di động tốt hơn so với đối thủ của mình.

Giá bán

Với mức giá 15,99 triệu đồng, MateBook D 15 vẫn cung cấp cho người dùng một chiếc máy tính xách tay Windows 10 có kiểu dáng bắt mắt, sang trọng và gây chú ý xung quanh. Tuy nhiên, người dùng chỉ có thể lựa chọn cấu hình phần cứng duy nhất.

Cả hai sản phẩm đều có khả năng mở khóa bằng dấu vân tay Ảnh: Asus

Trong khi đó, VivoBook A152FL có giá 16,49 triệu đồng cao hơn so với MateBook D 15 nhưng lại sử dụng bộ xử lý đời cũ hơn. Người dùng cũng có thể chọn phiên bản với bộ xử lý mới hơn cùng giá bán cao hơn như model EJ569T có bộ xử lý Intel Core i5-10210U nhưng giá cao hơn khoảng 2 triệu.

Sản phẩm nào tốt hơn?

Cả hai máy tính xách tay cung cấp cho người dùng một sản phẩm giá trị so với số tiền bỏ ra. Việc VivoBook A152FL mang đến thêm lựa chọn bộ xử lý thế hệ thứ 10 từ Intel chắc chắn sẽ giúp người dùng cảm thấy hứng khởi nếu xem đồng tiền chênh lệch không phải là vấn đề. Trong khi đó, MateBook D 15 hấp dẫn khi có thời gian sử dụng pin lâu hơn, tính di động cao và thiết kế bắt mắt.