Sony cấm chủ sở hữu PS5 bán quyền truy cập vào PlayStation Plus Collection

Theo Neowin, các trò chơi như Uncharted 4, Until Dawn, Bloodborne, God of War và nhiều trò chơi khác đều có thể chơi được mà không phải trả thêm phí trong phần “PlayStation Plus Collection”. Sau khi được xác nhận quyền sở hữu, các trò chơi này có thể chơi được trên cả PS5 và PS4.