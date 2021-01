Sony ngừng sản xuất hầu hết PS4 để nhường chỗ cho PS5

Theo Neowin, thông tin này được đưa ra từ trang web Nhật Bản Game Watch, cho biết chỉ có mẫu PS4 500 GB màu Jet Black hiện có sẵn để mua, trong khi PS4 Pro bị xóa hoàn toàn khỏi trang mua hàng. Ở Mỹ, bản Pro vẫn hiển thị chỉ có mẫu tiêu chuẩn cung cấp tùy chọn mua (mặc dù hiện đã hết hàng). Việc sản xuất dường như cũng đã kết thúc cho bất kỳ biến thể màu nào khác của máy chơi game này.

Việc ngừng cung cấp các sản phẩm này sẽ cho phép Sony tái sử dụng dây chuyền sản xuất để tạo ra nhiều máy chơi game PS5 hơn vì nó đang trở thành nạn nhân của tình trạng khan hiếm hàng. Cũng có lý do khi Sony loại bỏ PS4 Pro đắt tiền hơn bởi giá chính thức của nó tương đương PS5 Digital Edition nhưng khả năng kém hơn đáng kể.

Trên thực tế, Microsoft đã làm điều tương tự ngay cả trước khi Xbox Series X và S ra mắt. Công ty đã ngừng cung cấp cả Xbox One X và Xbox One S All-Digital Edition, chỉ để lại phiên bản giá phải chăng nhất của Xbox là Xbox One S.