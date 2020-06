Spotify tạo danh sách K-Pop mới cho người yêu nhạc Hàn

Kể từ khi ra mắt playlist K-Pop đầu tiên - K-Pop Daebak vào năm 2014, dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Spotify đã sở hữu hơn 41 tỉ lượt nghe nhạc K-Pop và người hâm mộ hiện đã dành hơn 134 tỉ phút để thưởng thức nhạc K-Pop.

Với mong muốn hỗ trợ người nghe nhạc trong việc xác định gu nhạc K-Pop, @SpotifyKDaebak - kênh Twitter của Spotify dành riêng cho K-Pop - đã giới thiệu một bài quiz đơn giản để kiểm tra tính cách, từ đó gợi ý những danh sách nhạc K-Pop phù hợp với đặc điểm tính cách và thói quen của người dùng.

Một trong các playlist mới được bổ sung trong K-Pop Hub bao gồm Cool K:IDs Rock - một playlist đặc trưng của Spotify với những bài nhạc Rock giúp người nghe có thể hiểu hơn về ngành âm nhạc Rock đang khởi sắc tại Hàn Quốc. Người dùng có thể khám phá và thưởng thức nhiều bài nhạc từ các ban nhạc Rock Hàn Quốc như DAY6, HYUKOH...

Người nghe cũng có thể tìm kiếm trong kho nhạc này những playlist được cập nhật như TrenChill K-R&B - thể hiện phong cách R&B Hàn Quốc với các nhóm nhạc như Crush và DPR LIVE hoặc K-Hip-Hop +82 - tập trung vào những nghệ sĩ Hip Hop và Rap nổi bật của Hàn Quốc, từ giới chính thống cho đến giới underground.

Ngoài ra, người dùng còn có thể trải nghiệm KimBops!. Đây là playlist tập hợp các bài hát Hàn Quốc phổ biến trên thế giới trong các chương trình truyền hình thực tế đến những bài nhạc mới ra lò.

Danh sách các nhạc K-Pop vừa được Spotify chia sẻ còn có Korean OST Instrumentals; Best of Korean Soundtracks; Korean Old Vinyls; K-Pop Ballad Hits; Tropical K-Pop; K-Club Party; Nolja!; Girl Krush; Satang Mix...