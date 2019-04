Startup Wing của Alphabet được cấp phép giao hàng bằng drone

Theo The Verge, kết quả chấp thuận từ FAA đến từ việc Wing đã đáp ứng được nhiều yêu cầu an toàn của một hãng hàng không truyền thống. Các quy định hiện hành của FAA không cho phép máy bay không người lái bay ra khỏi tầm nhìn thẳng của người vận hành, trong khi giấy phép giao hàng tự động trước đây chỉ được cấp cho các buổi trình diễn nơi mà tại đó các công ty bay không người lái không được phép chấp nhận thanh toán cho dịch vụ của họ. Đạt được sự chấp thuận của FAA đồng nghĩa Wing cần tạo ra các hướng dẫn an toàn và huấn luyện cũng như thực hiện một hệ thống phân cấp an toàn.