Sửa lỗi tính năng 'Finger-pinch zoom' không hoạt động trên Windows 10

Bạn có thể dùng các ngón tay để giữ và di chuyển trên màn hình cảm ứng để thực hiện các thao tác thu phóng giao diện khi làm việc. Nhưng đôi khi tính năng này lại bị “liệt” một cách bất thường, hãy áp dụng cách sau để sửa lỗi khó chịu trên.

Đầu tiên bạn cần chắc chắn rằng hệ điều hành Windows 10 luôn được cập nhật đầy đủ và nếu đang dùng laptop Surface thì thiết bị phải được cập nhật firmware mới nhất.

Nhấp phải chuột vào menu Start > chọn vào Device Manager > tìm đến dòng Human Interface Devices và mở rộng toàn bộ danh sách thiết bị trong phần này.

Nếu bạn đang sử dụng laptop cài đặt Windows 10 , nhấp phải vào dòng HID-compliant touch screen và chọn Uninstall device. Nếu bạn đang sử dung Surface, nhấp phải chuột vào dòng Intel Precise Touch Driver và chọn Uninstall device. Nếu thấy có cả hai thiết bị thì gỡ bỏ cả hai. Khi nhận được hộp thoại thông báo thì bỏ chọn ở dòng Delete the driver software for this device và bấm Uninstall.