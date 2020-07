Sửa lỗi Video Share bị khóa trên ứng dụng Microsoft Teams

Đôi khi, ứng dụng Teams có thể gặp sự cố liên quan đến thao tác chia sẻ màn hình. Chẳng hạn, khi bạn ở trong một cuộc gọi video, những thành viên khác có thể thấy một video đang phát nhưng bạn không thể. Khi cố gắng nhấp vào biểu tượng video, bạn nhận được thông báo “Video Share is disabled by the administrator”.

Bật tùy chọn Allow IP video để chia sẻ video Ảnh chụp màn hình

Vấn đề không xảy ra ngẫu nhiên mà do cài đặt chính sách cuộc họp. Ngoài ra, sự cố có thể được khắc phục bằng cách tinh chỉnh lại cài đặt theo cách sau:

• Mở giao diện chính của ứng dụng Teams.

• Bấm vào menu xổ xuống Meetings và chọn Meeting Policies.

• Trong giao diện trang mới, bấm chọn vào một tên chính sách cuộc họp bất kỳ.

• Cuộn chuột tới mục Audio & Video. Bạn sẽ thấy tùy chọn Allow IP video, hãy bật nó lên.

Vậy là đã hoàn thành việc chia sẻ video cho toàn bộ người dùng trong cuộc họp với Teams.