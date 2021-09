Surface Go 3 ra mắt với giá từ 400 USD

Theo Neowin, Surface Go 3 mới lấy cảm hứng thiết kế từ phiên bản tiền nhiệm nhưng trang bị bộ xử lý Intel mới. Thiết bị có màn hình cảm ứng 10,5 inch độ phân giải 1.920 x 1.280 cho tỷ lệ khung hình 3:2.

Microsoft sẽ cho phép người dùng lựa chọn cấu hình Surface Go 3 với bộ xử lý Intel Pentium Gold 6500Y hoặc Core i3-10100Y. Công ty cho biết Surface Go 3 cung cấp tốc độ nhanh hơn 60% so với tiền nhiệm, khiến nó trở thành thiết bị Surface 2 trong 1 tuyệt vời với mức giá vừa phải.

Surface Go 3 sẽ xuất xưởng với Windows 11 và hỗ trợ Windows Hello để nhận dạng khuôn mặt. Microsoft cũng cung cấp các biến thể Surface Go 3 sẽ đi kèm với Windows 10 Pro hoặc Windows 11 Pro trong tương lai.

Mặc dù Surface Go 3 cũng hỗ trợ bút Surface Pen nhưng phụ kiện này không bao gồm sẵn trong hộp đựng sản phẩm khi bán ra. Người dùng còn có thêm tùy chọn mua phiên bản Surface Go 3 với LTE, mặc dù sản phẩm này vẫn chưa có sẵn ở thời điểm hiện tại. Microsoft tuyên bố pin trên Surface Go 3 có thể kéo dài đến 1 ngày làm việc, tuy nhiên con số thực tế chưa được công ty nêu rõ.

Surface Go 3 sẽ có giá khởi điểm 400 USD và có sẵn để đặt hàng trước ngay từ bây giờ tại một số thị trường, với kế hoạch đến tay khách hàng từ ngày 5.10.