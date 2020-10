Surface Laptop Go ra mắt với giá từ 549 USD

Theo Neowin, Surface Laptop Go có sẵn trong một thiết kế nhỏ, nhẹ hơn và giá bán thấp hơn. Sản phẩm tích hợp CPU Intel Core i5-1035G1 - một điểm khác biệt chính so với Surface Go sử dụng bộ xử lý Pentium. Nó cũng đi kèm với RAM LPDDR4x 4 GB hoặc 8 GB (Surface Laptop Go for Business có thêm lựa chọn RAM 16 GB) và bộ nhớ eMMC 64 GB hay SSD 128 GB hoặc 256 GB.

Sự khác biệt lớn nhất của Surface Laptop Go nằm ở kích thước màn hình 12,45 inch nhỏ hơn một inch so với Surface Laptop 3. Nó cũng có độ phân giải thấp hơn, ở mức 1.536 x 1.024 pixel cho mật độ điểm ảnh 148 ppi. Để so sánh, Surface Laptop 3 có màn hình mật độ điểm ảnh 201 ppi.

Một thay đổi khác là ở bàn phím, nơi người dùng được tích hợp cảm biến vân tay trong nút Power, cho phép người dùng đăng nhập một chạm. Về cơ bản có nghĩa là nó cho phép sử dụng vân tay để mở khóa ngay khi nhấn nút khởi động thay vì truy cập sau đó. Tuy nhiên, cảm biến vân tay sẽ không có trên phiên bản tiêu chuẩn có RAM 4 GB và eMMC 64 GB.

Dựa vào những gì có trong thiết kế và tính năng, Surface Laptop Go là một phiên bản Surface Laptop 3 thu nhỏ. Nó vẫn được làm bằng nhôm các màu Ice Blue, Sandstone hay Platinum, đồng thời tích hợp các cổng tương tự như Surface Connect, USB-C và USB-A.

Giá bán khởi điểm dành cho Surface Laptop Go là 549 USD. Người dùng có thể mua máy từ ngày 13.10 nhưng đã có thể đặt hàng trước ngay từ bây giờ.