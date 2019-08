Tấn công DDoS vẫn tăng trong quý 2

Theo đó, số vụ tấn công DDoS trong quý 2/2019 giảm hơn 44% so với quý 1/2019. Điều này không nằm ngoài dự đoán vì các cuộc tấn công DDoS thường không diễn ra mạnh thời điểm cuối mùa xuân và mùa hè. Tuy nhiên, số lượng các cuộc tấn công DDoS trong quý 2/2019 vẫn tăng 18% so với quỳ 2/2018 và tăng 25% so với quý 2/2017.

Số lượng tấn công tầng ứng dụng không bị tác động đáng kể bởi xu hướng giảm tấn công DDoS theo mùa, với tỷ lệ giảm chỉ 4% so với quý trước. Những kiểu tấn công này nhắm vào các tính năng hoặc ứng dụng API nhất định để phá hủy không chỉ mạng mà còn cả tài nguyên máy chủ. Ngoài ra, chúng cũng khó bị phát hiện và ngăn chặn hơn, vì chúng ẩn dưới các yêu cầu hợp pháp.

Số lượng tấn công tầng ứng dụng đã tăng gần 32% so với quý 2/2018 và chiếm 46% trong tổng số các cuộc tấn công DDoS trong quý 2/2019. Tỷ lệ số lượng tấn công tầng ứng dụng trong tổng lượng tấn công DDoS vào quý 2/2019 tăng 9% so với quý 1/2019 và tăng 15% so với quý 2/2018.

Theo số liệu thống kê qua các botnet sử dụng hệ thống Kaspersky DDoS Intelligence, tổng số vụ tấn công DDoS tại Việt Nam đã tăng nhẹ từ 108 vào quý 2/2018 lên 114 vào quý 2/2019.

Phân tích các lệnh mà botnet nhận được từ cơ sở hạ tầng chỉ huy và kiểm soát (C&C) cho thấy cuộc tấn công DDoS dài nhất trong quý 2/2019 kéo dài 509 giờ - gần 21 ngày. Đây là cuộc tấn công dài nhất kể từ khi Kaspersky bắt đầu theo dõi hoạt động botnet vào năm 2015. Trước đó, cuộc tấn công dài nhất kéo dài 329 giờ được thực hiện vào quý 4/2018.