Tắt hết ứng dụng có giúp tiết kiệm pin điện thoại?

Trước giờ, vẫn có nhiều người tin rằng chúng ta cần chủ động quản lý các ứng dụng di động của mình và tắt hết các ứng dụng khi cần, giống như bạn tắt hết các cửa sổ trình duyệt đang mở và bản Word đang gõ trước khi mở một game nào đó trên máy tính Windows để chơi “cho mượt”. Họ đều nghĩ rằng điều này sẽ giúp điện thoại chạy “mượt” hơn và tiết kiệm pin hơn. Đáng tiếc là không có vế nào đúng cả, trừ phi bạn muốn dọn dẹp chúng cho gọn.

Nguyên nhân nằm ở chỗ, khi bạn không dùng ứng dụng thì nó sẽ chuyển về chế độ “ngủ đông” hoặc “đóng băng” và chờ bạn quay lại, nói cách khác nó sẽ không gây tiêu hao pin hay bộ nhớ đáng kể dù bạn đang dùng smartphone nào đi chăng nữa, từ Android cho đến iPhone và thậm chí cả… điện thoại chạy Windows 10 Mobile, do chúng đều có cách thức tối ưu giống nhau.

Theo How To Geek, ngoại lệ chỉ xảy ra nếu bạn cho phép các ứng dụng này chạy nền (như ứng dụng thời tiết, email (push mail)… và chúng sẽ sử dụng các kết nối mạng hoặc GPS. Nhưng ngay cả trường hợp này, việc đóng ứng dụng cũng không giúp được gì cả vì kể cả khi đóng chúng vẫn tiếp tục “làm mới” (refresh) theo tần suất nhất định để cập nhật dữ liệu cho bạn. Đó là lý do vì sao không mở ứng dụng tin nhắn hay thời tiết nhưng bạn vẫn nhận được thông báo khi có tin nhắn mới hoặc widget thời tiết tự động cập nhật từng giờ…

Trên thực tế, việc để mặc ứng dụng đóng băng (không đóng nó một cách cưỡng bức) thậm chí còn có thể giúp smartphone bạn hoạt động hiệu quả hơn vì nó sẽ đỡ mất thời gian để khởi động lại ứng dụng từ đầu. Nói cách khác, hãy để điện thoại bạn tự quản lý các tác vụ và ứng dụng đang mở, chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm pin và thời gian hơn.

Điểm quan trọng ở đây là nếu bạn thấy điện thoại của mình dần trở nên chậm chạp hoặc pin kém, vấn đề có lẽ nằm ở việc phần cứng bị lão hóa hoặc pin bị chai hơn là do việc quản lý ứng dụng. Lúc này, bạn nên xem xét việc nâng cấp điện thoại hơn là ngồi vuốt và đóng tắt liên tục các ứng dụng để cữu vãn tình tế. Tất nhiên, xét về hệ thống đóng băng ứng dụng ở trạng thái chờ thì iOS vẫn đang làm việc hiệu quả hơn Android.