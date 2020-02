Tắt tính năng tự động thu thập và gửi dữ liệu cá nhân của Firefox

Tại thanh địa chỉ của trình duyệt Firefox bạn nhập dòng about:preferences#privacy và nhấn Enter.

Tiếp theo tìm đến mục Firefox Data Collection and Use > bỏ chọn ở dòng Allow Firefox to send technical and interaction data to Mozilla.

Tắt tùy chọn gửi dữ liệu về máy chủ cho Firefox Ảnh chụp màn hình

Tiếp tục nhập vào thanh địa chỉ dòng about:config và nhấn Enter. Nhấn chọn vào nút Accept the risk and continue để tiếp tục.

Bạn hãy thay đổi các giá trị theo danh sách cài đặt dưới đây. Với tên các cài đặt là phần nằm trước dấu = và trạng thái hoạt động của cài đặt nằm phía sau dấu =. Bạn nhập tên cài đặt để tìm kiếm và bấm đúp chuột vào kết quả đổi thay đổi trạng thái cài đặt theo danh sách hướng dẫn.

devtools.onboarding.telemetry.logged = false

toolkit.telemetry.updatePing.enabled = false

browser.newtabpage.activity-stream.feeds.telemetry = false

browser.newtabpage.activity-stream.telemetry = false

browser.ping-centre.telemetry = false

toolkit.telemetry.bhrPing.enabled = false

toolkit.telemetry.enabled = false

toolkit.telemetry.firstShutdownPing.enabled = false

toolkit.telemetry.hybridContent.enabled = false

toolkit.telemetry.newProfilePing.enabled = false

toolkit.telemetry.reportingpolicy.firstRun = false

toolkit.telemetry.shutdownPingSender.enabled = false

toolkit.telemetry.unified = false

toolkit.telemetry.archive.enabled = false

datareporting.healthreport.uploadEnabled = false

datareporting.policy.dataSubmissionEnabled = false

datareporting.sessions.current.clean = true

Xóa đường dẫn của máy chủ thu thập dữ liệu Ảnh chụp màn hình

Sau khi thay đổi các giá trị cài đặt trên, cuối cùng bạn nhập toolkit.telemetry.server vào thanh tìm kiếm, nhấp đúp chuột vào kết quả đầu tiên và xóa đường dẫn có sẵn, sau đó bấm dấu check bên cạnh để lưu lại.