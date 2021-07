Thị trường PC toàn cầu tăng 13% trong quý 2

Theo GSMArena, thị trường PC tổng thể tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng sản lượng ước tính vào khoảng 82,3 triệu chiếc. Lenovo dẫn đầu quý khi xuất xưởng 20 triệu chiếc, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 24,3% thị phần. HP đứng thứ hai với 22,6% thị phần, bán được khoảng 18,6 triệu chiếc và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái.